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تراند اليوم : وقفه عيد الاضحى ٢٠١٨ في جميع الدول العربية ... ميعاد عيد الاضحى ٢٠١٨ لبنان الاردن مصر فلسطين السودان تركيا

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يسبق يوم عيد الاضحى المبارك ، وقفة عرفة والتي تعتبر احدى اهم شرائع في مناسك الحج حيب يقف الحجاج فيه على جبل عرفة والدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالي .

فمن المقرر ان  تصل الحجاج المملكة قبيل اسبوعين من عيد الاضحى، ويستمرون بأداء مناسك الحج.

فقد أشارت الحسابات الفلكية بأن انتهاء شهر شعبان للعام 1439-2018 سيكون أول أيام عيد الأضحى يوم 21 من شهر أغسطس للعام 2018 في جميع الدول العربية،

حيث يشهد يوم 20 أغسطس وقفة عرفة فى فلسطين ، والسعودية والامارات والكويت وقطر ومعظم الدول العربية والاسلامية.

أما اجازة عيد الاضحى 1439-2018 هذا العام فتبدأ من وقفة عرفة حتى مساء آخر أيام عيد الأضحى المبارك لجميع الموظفي في كافة الدول.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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