تراند اليوم : بالصور.. تدمير "نجمة ترامب" في هوليوود

أقدم شخص على تدمير نجمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ممشى المشاهير بهوليوود .

وأوضحت الشرطة أن شخصا استخدم مطرقة لتدمير نجمة ترامب صباح الأربعاء، وقد سلّم نفسه إلى قسم الشرطة في بيفرلي هيلز.

ونقل موقع تلفزيون "NBC4" عن أحد الشهود قوله إنه عندما شاهد الشخص وهو يخرب نجمة ترامب، سأله "لماذا تخرب هذه النجمة؟ ما الذي فعله دونالد ترامب لك؟"، إلا أن الرجل لم يرد وسارع إلى مغادرة المكان.

وأنشئ ممشى المشاهير عام 1956 ويحمل اليوم أكثر من 2500 نجمة للمشاهير في مجالات فنية مختلفة مثل الغناء والتمثيل والإذاعة والتلفزيون والسينما.

ووضعت نجمة لترامب عندما كان يقدم مجموعة من برامج تلفزيون الواقع مثل "ذا أبرنتس" The Apprentice، والذي اشتهر فيه ترامب بعبارة "أنت مطرود أو You Are Fired".

