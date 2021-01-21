تراند اليوم : رابط ... تحميل نتائج الشطر الكتابي لمباراة التفتيش 2018 جميع المسالك موقع التربية الوطنية

أعلن موقع وزارة التربية الوطنية كافة نتائج مباراة الشطر الكتابي لمباراة التفتيش للعام 2018 لجميع المتقدمين للوائح مباراة التفتيش جميع المسالك رسميا عبر موقع الوزارة.

نتائج الشطر الكتابي لمباراة التفتيش 2018 من هنا

نتائج الشطر الكتابي لمباراة التفتيش في كافة الاكاديميات، حيث ننشر لكم نتائج أكاديمية جهة الداخلة واد الذهب، وأكاديمية العيون الساقية الحمراء، وأكاديمية جهة كلميم واد نون، وأكاديمية جهة سوس ماسة، وأكاديمية جهة مراكش آسفي.

أكاديمية جهة الشرق، وأكاديمية جهة الدار البيضاء سطات، وأكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة، وأكاديمية جهة بني ملال خنيفرة، وأكاديمية جهة فاس مكناس، وأكاديمية درعة تافيلالت، وأكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة.

نتائج الشطر الكتابي لمباراة التفتيش 2018 من هنا

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فقد أكدت الوزارة أن جميع النتائج ظهرت رسميا عبر موقع الوزراة عبر الانترنت وانه بامكان جميع المتقدمين للاختبارات الكتابية لمباراة التفتيش التعرف على نتائج رسميا بالاسم ورقم وبشكل حصري .