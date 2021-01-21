تراند اليوم : في حالة طبية نادرة من نوعها: طفلة تبكي دما بدلاً من الدموع

نيودلهي/ الخليج 365

كشف أخصائيو بصريات من معهد الهند للعلوم الطبية في نيودلهي تفاصيل ظاهرة طبية غريبة ونادرة، لفتاة تبكي دماً.

وتعرف هذه الحالة الطبية، باسم haemolacria، التي رصدت لفتاة هندية تبلغ من العمر 11 عاما".

وفي التفاصيل، قالت والدة الطفلة إن نوبات الدموع الدموية كانت حدثا يوميا خلال الأسبوع الماضي، حيث تتساقط من عينها بدون ألم.

وأوضحت الأم أن الدماء تتدفق فجأة إلى أسفل وجنتي الطفلة لعدة دقائق، مرتين إلى ثلاث مرات كل يوم.

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وأجرى الأطباء عددا من الفحوصات اللازمة لمعرفة السبب لكن دون جدوى، إذ ليس للطفلة تاريخ من المرض أو الصدمات، فيما تبين أن غدد الدموع لديها سليمة.

وبحسب التقرير عن الدموع الدموية، فإنه غم ندرة هذه الحالة الطبية، إلا أن هناك حالات سابقة .

وأثارت التقارير لدى الشابات في الآونة الأخيرة مزيجا من الاهتمام الطبي والإثارة الإعلامية على حد سواء، وفق التقرير.

ويقول الأطباء إنه من الممكن أن تكون الهرمونات تلعب دوراً في بعض الحالات على الأقل.

وجدت دراسة أجريت عام 1991 لاختبار الدم الخفي في دموع 125 متطوعًا أصحاء آثارًا للدم في ما يقرب من خُمسهم، وفي أغلب الأحيان خلال الدورة الشهرية.

كما يعتقد الخبراء أن بعض الأدوية يمكن أن تسبب أيضا تسرب الدم إلى الغدد الدمعية.

ووفقاً للتقرير، فإن هذه الدموع يمكن أن تختفي فجأة كما ظهرت أول مرة دون أن تكون سببا للقلق.



