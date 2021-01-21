تراند اليوم : بعد وفاتها بأيام،، إصابة نجل اليوتيوبر "ماما سناء" بفيروس كورونا

القاهرة/ الخليج 365

أكدت مصادر طبية مصرية، اليوم الثلاثاء، إصابة شادي أحمد شاكر الإبن الأصغر لليوتيوبر الشهيرة " ماما سناء" بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أيام قليلة من وفاة والدته.

وأوضحت المصادر أنه تم نقل شادى شاكر الذى يبلغ من العمر 22عاما إلى مستشفى كفر الدوار العام الذى تم تخصيصه لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وتقدم نجل " ماماسناء " إلى إدارة المستشفى بطلب لعلاجه وفقا لبرنامج العزل المنزلى، بعد توقيع إقرار منه بذلك، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة فى هذا الشأن.

وكان محمد شاكر، نفى إصابة أي أحد من أفراد أسرته بفيروس كورونا وذلك خلال فيديوهاته الأخيرة، غير أن مصادر طبية بالبحيرة أكدت إصابة الأخ الأصغر، وخضوعه للعزل المنزلى.

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