تراند اليوم : شاهد: فنانة سعودية تنجو من الموت المحقق

وكالات/ الخليج 365

نجت الفنانة السعودية نوف الناصر، من الموت بعد تعرضها لحادث سير مروع في إحدى الطرق بالعاصمة السعودية الرياض، نتج عنه كسر ساعدها.

وجرى إسعاف الفنانة ونقلها من قبل الهلال الأحمر السعودي، حيث وصلت المستشفى بحالة خطيرة.

وقال الطبيب المعالج للفنانة، الدكتور فؤاد زيدان "بعد حضوري فورا ولدى معاينة المريضة تبيّن أن إصابتها بالساعد الأيمن خطيرة، ونُقلت إلى غرفة العمليات في الحال، وتم إجراء العملية الجراحية الإسعافية بأقصى سرعة لإعادة وصل اليد وترميمها فوراً، حتى لا نضطر إلى بترها وخسارة المريضة يدها".

وأضاف زيدان "وبالفعل باشرنا العمل بترميم ووصل الأوعية الدموية وإعادة ضخ الدم، ونجح ذلك، وبدأت التروية بشكل ممتاز، بعد ذلك ترميم وخياطة الأعصاب بدقة، ثم ترميم وخياطة جميع العضلات والأوتار، وأخيراً إصلاح الجلد وخياطة الجروح".

اقرأ أيضاً

وتابع أنَّ العملية استغرقت 16 ساعة متواصلة من الجهد والتركيز والدقة العالية بدعم وتنسيق مع المدير الطبي رئيس قسم العظام بالمستشفى.

وذكرت الفنانة في مقطع فيديو لإحدى الوسائل الإعلامية أنها كانت منشغلة باستخدام هاتفها لحظة وقوع الحادث، مؤكدةً أنها فقدت وعيها ولم تستعده إلا بعد خروجها من غرفة العمليات بعد 16 ساعة متواصلة تحت الجراحة.



