تراند اليوم : مشهور مش مشهور علي قناة وزارة الثقافة المصرية

غزة/ الخليج 365

تعرض مسرحيه " مشهور مش مشهور " الخميس القادم الموافق 25 يونيو علي القناه الرسمية لوزارة الثقافة في تمام الساعه 11 مساءا بتوقيت القاهرة

المسرحيه عن قصه كلخاس للكاتب الروسي انطوان تشيكوف

من بطوله الفنان الكبير سامي مغاوري, محمد طلبه, نادين خالد, ديكور مصطفي التهامي, موسيقي اسلام علي, إعدادواخراج مازن الغرباوي

يعقب عرض "مشهور مش مشهور "لقاء مع المخرج الكبير سناء شافع

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العرض تحت رعاية الفنانه الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيره الثقافة التي أطلقت مبادرة الثقافة بين إيديك - الثقافة اون لاين.

ويأتي هذا العرض ضمن مبادره اضحك فكر اعرف التي تطلقها وزاره الثقافه بفكرة من الفنان سامح بسيوني مدير فرقة المواجهة

وبالتعاون مع الفنان ايهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي المصري وتحت إشراف الفنان القدير / إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح والفنان القدير / خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.