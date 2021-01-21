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تراند اليوم : شاهد بالفيديو: تفاصيل إعتداء مواطن كويتي على مصري فى أحد المتاجر

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القاهرة/ الخليج 365

انتشر مقطع فيديو مصور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يوثق لحظة  إعتاء مواطن كويتي على شاب مصري يعمل "كاشير" في إحدى المتاجر في الكويت.

وفي الفيديو، يظهر الشاب الكويتي حيث يقوم بضرب الشاب المصري على دفعات أثناء المحاسبة على بعض البضائع التي كان قد إشتراها من المتجر.

وعلق وليد صلاح، الشاب المصري الذي تعرض مؤخرا لاعتداء في الكويت، على أنه لن يتنازل عن حقه، وأن الكويت دولة قانون وسيسترد حقه بالقانون.

— شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim)

وقال صلاح، خلال مداخلة هاتفية أمس الأحد في عدة قنوات مصرية، إنه رفض رفع يده على الشخص الكويتي المعتدي عليهن وذلك لكبر سنه.

وأضاف: "الناس اللي بتقولي مضربتش الراجل ليه.. أحب أقولهم احنا في دولة قانون، والقانون في الكويت بينصر المظلوم".

وتابع: "ماينفعش أمد أيدي على راجل قد أبويا وهو معاه مراته وابنه.. دي حاجة وحشه في حقهم".

وبدورها، طالبت، وزيرة الخارجية والمغتربين المصرية، نبيلة مكرم بحذف فيديو الاعتداء حفاظا على كرامة المصريين بالخارج.

ودعت الوزيرة وليد صلاح إلى عدم التنازل عن حقه، قائلة: "لا بد أن يتمسك وليد بحقه القانوني، وإذا تنازل عن حقه نحن سنطالب به، المواطن في الخارج سفير لدولته، وحق المصري يعود إليه بالإجراءات القانونية، وهناك الكثير من الإجراءات تعيد حق المواطن المصري".

وأكد قنصل عام مصر بالكويت، هشام عسران، أن الحادث فردي لا يمثل متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.

وأوضح القنصل المصري أنه تم إلقاء القبض على المعتدي وتم تسجيل القضية جنحة، وتجري متابعة القضية، لافتا إلى تواصل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصري الذي تم الاعتداء عليه.

كذلك أعلنت جمعية "صباح الأحمد" التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب المصري، يتقدمهم رئيسها ناصر ذعار العتيبي.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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