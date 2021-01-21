تراند اليوم : نتائج امتحان الكفاءة المهنية 2019 :: كشوفات نتائج امتحانات الكفاءة المهنية 2019

نتائج امتحان الكفاءة المهنية 2019 تنهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية إلى علم الأسرة التعليمية، أنه تم يومه الثلاثاء 28 يوليوز 2020، الإعلان عن النتائـج النهائيـة لامتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2019.

وقد أسفرت نتائج هذه الامتحانات عن نجاح ما مجموعه 6250 مترشحا ومترشحة من أصل 32544 مترشحا ومترشحة، موزعين حسب الهيئات كالآتي :

1. هيئة التدريس: 5825؛

2. هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي: 193؛

3. هيئة التوجيه والتخطيط التربوي: 21؛

4. هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية: 29؛

5. هيئة الأطر المشتركة: 182؛

