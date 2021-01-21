تراند اليوم : نتائج الامتحان المهني 2019 دفاتر .. تحميل نتائج الامتحان المهني السلم 11 2019 دورة شتنبر 2019

نتائج الامتحان المهني 2019 دفاتر .. تحميل نتائج الامتحان المهني السلم 11 2019 دورة شتنبر 2019 أعلنت وزارة التربية الوطنية النتائج النهائية لامتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2019 . وقالت التربية إن النتائج أسفرت عن نجاح 6250 مترشحاً ومترشحة من أصل 32544 .هيئة التدريس 5825 ، هيئة الدعم الاداري والتربوي والاجتماعي 193 ،هيئة التيسير والمراقبة المادية وامالية 29، هيئة الأطر المشتركة 182 .

ويمكن الاطلاع علـى تلك النتائج بالأكاديميات الجهويـة للتربيـة والتكويـن وبالمديريات الإقليمية للوزارة أو على الموقع الالكتروني للوزارة www.men.gov.ma.