تراند اليوم : متى يحلق المضحي

متى يحلق المضحي ؟ نجيب على هذا السؤال مع ثلاث اجابات لاسئلة أخرة مع الخليج 365، وهي متى تقص الاظافر و متى يحلق المضحي ، و متي يبدأ الذبح.

يبدأ وقت ذبح الأضاحي من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى ما قبل غروب شمس اليوم الثالث من أيام العيد. والمعتبر في وقت بدء الأضحية ونهايته هو مكان الذبح وليس مكان صاحب الأضحية، وعلى ذلك فللجهة الموكلة بالأضحية أن تذبحها بعد صلاة العيد في ذلك البلد الذي يتم فيه الذبح، وأما الكف عن أخذ شيء من شعر رأس المضحي أو بدنه من حلق أو قص أو غيرهما، أو شيء من أظفاره بتقليم أو غيره، أو شيء من بشرته فإنه سنة عند جمهور الفقهاء من ليلة الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية. وعلى الجهة الموكل إليها ذبح الأضاحي أن تبين للمضحي الوقت الذي يتم فيه الذبح ـ ولو باليوم ـ حتى يتمكن المضحي من الامتثال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسّ من شعره ولا من بشره شيئاً "، وبذلك يكون المضحي في حلّ من قصّ شعره وأظفاره بعد الوقت الذي حدّد للذبح،والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.