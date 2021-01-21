تراند اليوم : نتائج البكلوريا سوريا ٢٠٢٠ : كشوفات نتائج البكالوريا ٢٠٢٠ سوريا حسب الاسم الثلاثي

كشفت وزارة التربية والتعليم السورية عن نتائج البكالوريا ٢٠٢٠ لطلاب وطالبات الثانوية العامة "البكالوريا" في سوريا للعام 2020 ، بمختلف فروعها .

وأكدت الوزارة أن امتحانات الدورة الاستدراكية تبدأ من الثامن والعشرين من تموز وتستمر حتى السادس من شهر آب للشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي وحتى السابع منه للفرع العلمي والمهنية بينما تنتهي امتحانات الثانوية الشرعية في العاشر من شهر آب.

جاء ذلك خلال اعلان وزارة التربية السورية نتائج شهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والمهنية للعام 2020 الدورة العادية برقم الاكتتاب عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت .

وأكدت وزارة التربية السورية نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة في سوريا هذا العام 59 % لجميع الفروع الدراسية لطلاب البكالوريا في سوريا الدورة العادية للعام 2019 ، للفرع العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والمهنية في درعا وطرطوس والاذقية وريف دمشق ودمشق وكافة المحافظات السورية .

وأكد وزير التربية عماد العزب خلال مؤتمر صحفي لاعلان نتائج البكالوريا للعام 2020 أنه بلغ عدد المتقدمين في الفرع العلمي 119148 طالبا و طالبة نجح منهم 70623 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 27-59 بالمئة.

اقرأ أيضاً

وأضاف العزب: إنه بلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي 71095 طالبا وطالبة نجح منهم 29387 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 33ر41 بالمئة.. كما بلغ عدد المتقدمين للثانوية الشرعية 2055 طالبا وطالبة نجح منهم 1264 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 51ر61 بالمئة.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا “2020”

عملت وزارة التربية والتعليم بجد للإعلان عبر الإنترنت من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت عن بعض الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها للتحقق النتائج، وأكدت أنه على الرغم من هذه الظروف الصعبة، تشهد البلاد انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم والذي غير جميع الخطط التعليمية وبسبب الخوف على العديد من الطلاب من انتشار الفيروس والعدوى بينهم واعلان حالات الطوارئ في جميع البلدان والعالم بأكمله ومع ذلك، فقد اتخذت جميع الاحتياطات والتدابير الوقائية لمنع هذا الفيروس، وتم في جو هادئ وانتهت بسلام ، ولم تحدث أي مشاكل، فبعد بضع ساعات ستعتمد النتيجة وكل ما عليك اتباع الخطوات أدناه: