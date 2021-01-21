تراند اليوم : ستيك اللحم وصوص البرتقال بسعرات قليلة

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إليكم هذه الوصفة الشهية والمميزة.
المقادير (4 أشخاص):
- 4 قطع ستيك بقري
- ٣ فص ثوم، مطحون
- نصف كوب عصير برتقال
- ربع كوب مرقة لحم
- ملعقة كبيرة زعتر طازج
- زيت طهي
- ملعقتان فلفل اسود
- ملعقة زنجبيل
- نصف ملعقة صغيرة ملح
طريقة التحضير:
- اخلطي الفلفل والملح والزنجبيل والثوم في طبق صغير، ثم ادعكي بها قطع الستيك.
- حمري الستيك بمقلاة مدهونة بالزيت على نار مرتفعة، وتترك على جنب بعد الاستواء.
- اضيفي عصير البرتقال والمرقة واغليه على النار حتى يتماسك قليلاً.
- ضعي ملعقة كبيرة من الصوص على كل قطعة ستيك.
- زيني الطبق بالزعتر وقدميه مع الخضروات المسلوقة.
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