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تراند اليوم : ستيك اللحم وصوص البرتقال بسعرات قليلة

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 إليكم هذه الوصفة الشهية والمميزة.

المقادير (4 أشخاص):

  • 4 قطع ستيك بقري
  • ٣ فص ثوم، مطحون
  • نصف كوب عصير برتقال
  • ربع كوب مرقة لحم
  • ملعقة كبيرة زعتر طازج
  • زيت طهي
  • ملعقتان فلفل اسود
  • ملعقة زنجبيل
  • نصف ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير:

  • اخلطي الفلفل والملح والزنجبيل والثوم في طبق صغير، ثم ادعكي بها قطع الستيك.
  • حمري الستيك بمقلاة مدهونة بالزيت على نار مرتفعة، وتترك على جنب بعد الاستواء.
  • اضيفي عصير البرتقال والمرقة واغليه على النار حتى يتماسك قليلاً.
  • ضعي ملعقة كبيرة من الصوص على كل قطعة ستيك.
  • زيني الطبق بالزعتر وقدميه مع الخضروات المسلوقة.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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