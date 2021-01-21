تراند اليوم : طريقة عمل كرات اللحم بالكزبرة الخضراء

تعد الكزبرة من النكهات الطيبة التي تناسب مختلف أطباق اللحم والأسماك، خاصة بحضور الثوم. والوصفة التي أقدمها لكم اليوم، طعمها تقليدي ومُحبب، ويمكن تناولها مع الرز الأبيض أو الخبز العربي الطازج.

محمد يوسف

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