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تراند اليوم : الطريقة الأمريكية لعمل الستيك المشوي

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المكونات:

– 6 شرائح لحم بقرى سميكة.

– 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة.

– 1 ملعقة كبيرة صوص ورستشرشاير.

– 1 ملعقة كبيرة خل تفاح.

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– 1 ملعقة كبيرة سكر بنى.

– ¼ ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

– ½ ملعقة صغيرة بودرة بصل.

– 1 ملعقة صغيرة بهار لحم (7 بهارات).

– ½ ملعقة صغيرة بابريكا.

– 2 ملعقة صغيرة ملح.

– 1 ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

الطريقة:

1- تُشطف شرائح اللحم بالماء الجارى وتجفف جيداً بورق المطبخ، ثم ترص فى عُلبة كبيرة الحجم ذات غطاء مُحكم.

2- تُخلط جميع المكونات الأخرى فى وعاء صغير حتى تمتزج ببعضها تماماً، ثم تُسكب التتبيلة على شراائح اللحم وتُفرك بها جيداً باليد.

3- يُحكم إغلاق عُلبة اللحم، وتترك فى البراد حتى اليوم التالى.

4- تُسخن الشواية على الفحم على حرارة عالية، ويمكن إستعمال الشواية المنزلية على نار متوسطة.

5- تُنشل شرائح اللحم من التتبيلة، وتُشوى على الشواية لمدة 10 دقائق على كل وجه، أو حتى يكتمل نضجها وتأخذ اللون البنى الغامق.

6- تُغطى شرائح الستيك المشوى فى ورق الفويل وتترك لمدة 10 دقائق، ثم تُرص فى صحن التقديم وتزين بشرائح الطماطم، وتقدم مع الخضراوات والسلطات.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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