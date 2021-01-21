تراند اليوم : الطريقة الأمريكية لعمل الستيك المشوي

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المكونات:
– 6 شرائح لحم بقرى سميكة.
– 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة.
– 1 ملعقة كبيرة صوص ورستشرشاير.
– 1 ملعقة كبيرة خل تفاح.
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– 1 ملعقة كبيرة سكر بنى.
– ¼ ملعقة صغيرة بودرة ثوم.
– ½ ملعقة صغيرة بودرة بصل.
– 1 ملعقة صغيرة بهار لحم (7 بهارات).
– ½ ملعقة صغيرة بابريكا.
– 2 ملعقة صغيرة ملح.
– 1 ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
الطريقة:
1- تُشطف شرائح اللحم بالماء الجارى وتجفف جيداً بورق المطبخ، ثم ترص فى عُلبة كبيرة الحجم ذات غطاء مُحكم.
2- تُخلط جميع المكونات الأخرى فى وعاء صغير حتى تمتزج ببعضها تماماً، ثم تُسكب التتبيلة على شراائح اللحم وتُفرك بها جيداً باليد.
3- يُحكم إغلاق عُلبة اللحم، وتترك فى البراد حتى اليوم التالى.
4- تُسخن الشواية على الفحم على حرارة عالية، ويمكن إستعمال الشواية المنزلية على نار متوسطة.
5- تُنشل شرائح اللحم من التتبيلة، وتُشوى على الشواية لمدة 10 دقائق على كل وجه، أو حتى يكتمل نضجها وتأخذ اللون البنى الغامق.
6- تُغطى شرائح الستيك المشوى فى ورق الفويل وتترك لمدة 10 دقائق، ثم تُرص فى صحن التقديم وتزين بشرائح الطماطم، وتقدم مع الخضراوات والسلطات.