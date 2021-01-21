تراند اليوم : طريقة عمل سلطة العدس

المكونات

(يتم غسل كوب واحد من العدس ونقعه في الماء لحوالى عشر دقائق)

٣ عيدان من الكرفس المفروم

١٥ حبة طماطم عنقودية مُقطعة

بصلة واحدة متوسطة الحجم مفرومة

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ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة التحضير

يوضع العدس في قدر متوسطة الحجم ويُضاف اليه كوبان من الماء، ثمّ يُطهى على نار متوسطة لحوالى ٢٠ - ٢٥ دقيقة. وحين يُصبح جاهزاً، تُرفع القدر عن النار ويُصفّى العدس من الماء ويُترك جانباً كي يبرد.

تُضاف جميع المكونات ثم تُخلط في وعاء التقديم. وتُقدم هذه السلطة طازجة للاستمتاع بطعمها اللذيذ.