تراند اليوم : رغيف اللحم بالكاتشب

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المكونات:
- كيلو لحم مفروم
- 4 قطع توست طري مفروم
- 2 بصل حجم كبير
- 1 طماطم
- بقدونس
- 2 بيض
- ملعقتان كبيرتان كاتشاب
- ملعقتان كبيرتان زبدة
- ملح
- فلفل أسود
- 7 بهارات
طريقة التحضير:
- قطعي التوست والبصل والبقدونس الى مكعبات متوسطة، وابرشي الطماطم
- في قدر، ذوّبي الزبدة وحمّري البصل لمدّة 5 دقائق أو حتى يتكرمل، ثم اتركيه جانباً ليبرد
- في وعاء، أخلطي البصل المحمر مع اللحم
- أضيفي التوست والطماطم والبقدونس والبيض
- نكّهي بالملح والفلفل الأسود وبهارات اللحم، وقلّبي المكونات جيداً حتى تمتزج.
- ضعي الخليط في صينية الخبز على شكل مستطيل واتركيها في الفرن لمدة تصل الى ساعة.
- أخرجي قطعة اللحمة من الصينية وادهنيها بالكاتشاب
- قدّمي هذا الطبق إلى جانب الخضار المسلوقة والسلطة الخضراء.