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تراند اليوم : رغيف اللحم بالكاتشب

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المكونات:

  • كيلو لحم مفروم
  • 4 قطع توست طري مفروم
  • 2 بصل حجم كبير
  • 1 طماطم
  • بقدونس
  • 2 بيض
  • ملعقتان كبيرتان كاتشاب
  • ملعقتان كبيرتان زبدة
  • ملح
  •  فلفل أسود
  • 7 بهارات
     

طريقة التحضير:

  • قطعي التوست والبصل والبقدونس الى مكعبات متوسطة، وابرشي الطماطم
  • في قدر، ذوّبي الزبدة وحمّري البصل لمدّة 5 دقائق أو حتى يتكرمل، ثم اتركيه جانباً ليبرد
  • في وعاء، أخلطي البصل المحمر مع اللحم
  • أضيفي التوست والطماطم والبقدونس والبيض
  • نكّهي بالملح والفلفل الأسود وبهارات اللحم، وقلّبي المكونات جيداً حتى تمتزج.
  • ضعي الخليط في صينية الخبز على شكل مستطيل واتركيها في الفرن لمدة تصل الى ساعة.
  •  أخرجي قطعة اللحمة من الصينية وادهنيها بالكاتشاب
  • قدّمي هذا الطبق إلى جانب الخضار المسلوقة والسلطة الخضراء.

محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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