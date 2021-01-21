تراند اليوم : لهذه الأسباب لا تكثر من تناول الشاي الأخضر

لا شك أن للشاي الأخضر فوائد كثيرة إلا أن الإكثار منه يؤثر على بعض الوظائف كالنمو والإنجاب وذلك بحسب نتائج دراسة نشرت في المجلّة العلمية Journal of Functional Foods.

عديدة هي الدراسات التي تتحدّث عن فوائد الشاي الأخضر وفضله في الوقاية من السكّري والبدانة والسرطان والألزهايمر، بعكس الدراسة التي قام بها باحثون من جامعة كاليفورنيا والتي تهدف إلى تقييم نسبة سموم الشاي الأخضر وتأثيره على ذباب الفاكهة، من خلال تعريض الأجنّة واليرقات لجرعات مختلفة من مادة البوليفينول فيه.

وأثبتت نتائج الدراسة أنّ تلك العرضة لـ10 مليغرام من الشاي الأخضر تصبح أكثر عرضة للحرمان من الطعام أثناء الحرّ، إلاّ أنها تقي من العطش. كما تبيّن أنّ الخصوبة قد انخفضت لدى الإناث بنسبة 17%، في حين لم يتأثّر الذكور منهم.

كما تبيّن أنّ الفائض من الشاي الأخضر يؤدي إلى موت الخلايا في الجسم، مما يستدعي ضرورة شرب الشاي الأخضر باعتدال، على الرغم من فوائده العديدة.

من بين هذه الأخيرة، المحافظة على وزن جيد وخسارة الوزن، فقد تبيّن في دراسة قام بها باحثون من جامعة بوزان البولندية ونشرت في المجلة العلمية Nature Scientific Reports أن في الشاي الأخضر مادة تقلل من كميّة النشا وهي نوع من الكاربوهيدرات الذي يمتص الغذاء من وجبات الطعام.

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