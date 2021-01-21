تراند اليوم : تعرفي على فوائد وأضرار جوز الهند

قال أطباء وخبراء إن لجوز الهند فوائد للصحة والجمال والرشاقة، ولكن لكل شيء وجه معاكس، ولهذا فإن لجوز الهند مضارٌ أيضاً لا بدَ من التعرف إليها والتنبه منها في حال كنت من المداومين على تناول هذه الثمرة.



نبدأ أولاً بفوائد جوز الهند على الصحة.



جوز الهند وفوائده الصحية

يحتوي جوز الهند على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تحوَل الغلوكوز إلى طاقة. كما يحسَن جوز الهند من إفراز الأنسولين واستخدام الغلوكوز في الدم مساعداً على ضبط السكري.



جوز الهند يفيد في الهضم السريع والأعراض الأخرى المتعلقة بالجهاز الهضمي، ويقلَل القيء والغثيان. يعزَز المناعة وهو مضادٌ للفيروسات والفطريات والبكتيريا التي تهاجم الجسم. يكافح السرطان والشيخوخة لاحتوائه على الكينتين، كما يفيد في علاج الدهون الخطيرة في تجويف البطن.



وبشكل عام فإن جوز الهند أفضل ما نقدمه لصحتنا العامة، فهو يعزَز الطاقة ويساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن على المدى الطويل، كما أن الأشخاص الذين يتناولون جوز الهند باستمرار يشعرون بالشبع وعدم الحاجة لتناول الطعام لعدة ساعات بدون حدوث نقص في سكر الدم.



من فوائد جوز الهند الأخرى أنه يساعد في علاج اضطرابات الصرع لدى الأطفال، يحافظ على ترطيب الجسم والبشرة، يمنع التهاب المسالك البولية ويحسَن من نسبة الكوليسترول في الدم، يتحكم في حموضة المعدة ومفيد جداً خلال فترة الحمل ولصحة الأسنان والعظام.



مضار جوز الهند

على الرغم من فوائده العديدة المذكورة أعلاه، إلا أن زيت جوز الهند غنيٌ بالدهون المشبعة التي يمكن أن تؤدي لارتفاع الكوليسترول في الدم أو زيادة الوزن في حالات قليلة.



ولمن يعانون من حساسية الطعام، عليهم تجنَب تناول جوز الهند بسبب رد الفعل التحسَسي فيه.

