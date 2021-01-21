تراند اليوم : تعرف على سر ارتداء كاظم الساهر اللون الأسود باستمرار

كشف الفنان العراقي كاظم الساهر لجمهوره سر اعتماده اللون الأسود في ملابسه باستمرار، قائلاً «لأنني أحب الأسود وأشعر بأنه يليق بشخصيتي ويناسب المسرح كثيراً».

أما عن المحطات السوداء التي مر بها في حياته، فقال، في حواره بمجلة “لها”: «من أصعب وأعمق الجروح التي أعيشها، هو الألم الذي يعانيه بلدي العراق، فهو يشهد أوضاعاً مأسوية».

وأضاف: «من خلال جلوسي على كرسي the Voice أحاول أن أُسعد الجمهور، لكن يبقى الألم والحزن الشديدان موجودين في داخلي. فكم عراقياً جازف بحياته وقضى في عرض البحر، أو اضطر للهجرة واللجوء! لا نستطيع نسيان هذا الألم لأنه استوطن في داخلنا».