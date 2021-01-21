تراند اليوم : الطريقة التركية لعمل البطاطا المشوية

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المقادير المطلوبة لتحضير البطاطا المشوية على الطريقة التركية kumpir :
4 حبات بطاطس كبيرة بالقشر.
3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
1/2 كيلو دجاج منزوع الجلد والعظم.
ملح وفلفل.
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ملعقة كبيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة خضار طازجة مفرومة (فليفلة حمراْء أو خضراء، ذرة، فطر، بصل)
3 ملاعق كبيرة جبن موزاريلا مبشور.
طريقة التحضير:
- يُسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- تُغسل البطاطس بالقشر ثم تُجفف، تُرش بزيت الزيتون وتُلف بورق الألومنيوم.
- يُتبل الدجاج بالملح والفلفل وعصير الليمون ويوضع بالفرن لمدة 20 دقيقة.
-يوضع البطاطس بالفرن لمدة 45 دقيقة حتى تنضج.
- يُقطع الدجاج المشوي إلى قطع صغيرة.
- تُترك البطاطس لتبرد قليلاً ثم تُفرغ من المنتصف و يخلط الجزء مع الخضار والدجاج، يُتبل الخليط بالملح والفلفل.
- يُعاد الحشو إلى البطاطس ثم يُوزع فوقه جبنة الموزاريلا.
- تُعاد البطاطس للفرن لمدة 10- 15 دقيقة حتى تندمج النكهات ويسيل الجبن.
ملحوظة:
يُمكن استبدال حشوة الدجاج بالسمك المشوي أو اللحم المفروم.