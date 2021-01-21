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تراند اليوم : الطريقة التركية لعمل البطاطا المشوية

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المقادير المطلوبة لتحضير البطاطا المشوية على الطريقة التركية kumpir :

 4 حبات بطاطس كبيرة بالقشر.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

1/2  كيلو دجاج منزوع الجلد والعظم.

ملح وفلفل.

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ملعقة كبيرة عصير ليمون

 2 ملعقة كبيرة خضار طازجة مفرومة (فليفلة حمراْء أو خضراء، ذرة، فطر، بصل)

3  ملاعق كبيرة جبن موزاريلا مبشور.

طريقة التحضير:

- يُسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

- تُغسل البطاطس بالقشر ثم تُجفف، تُرش بزيت الزيتون وتُلف بورق الألومنيوم.

- يُتبل الدجاج بالملح والفلفل وعصير الليمون ويوضع بالفرن لمدة 20 دقيقة.

-يوضع البطاطس بالفرن لمدة 45 دقيقة حتى تنضج.

- يُقطع الدجاج المشوي إلى قطع صغيرة.

- تُترك البطاطس لتبرد قليلاً ثم تُفرغ من المنتصف و يخلط الجزء مع الخضار والدجاج، يُتبل الخليط بالملح والفلفل.

- يُعاد الحشو إلى البطاطس ثم يُوزع فوقه جبنة الموزاريلا.

- تُعاد البطاطس للفرن لمدة 10- 15 دقيقة حتى تندمج النكهات ويسيل الجبن.

ملحوظة:

يُمكن استبدال حشوة الدجاج بالسمك المشوي أو اللحم المفروم.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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