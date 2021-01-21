تراند اليوم : الدجاج مع الخضار على الطريقة التركية

يتميّز المطبخ التركي بتنوع أطباقه اللذيذة والمميزة والتي تتمتع بغنى في الطعمات والمكونات. تعلموا تحضير الدجاج مع الخضار على الطريقة التركية.

المكونات:

صدر دجاج

حبات فطر

جزر

كوسا

بصلة

فليفلة حمرا

طماطم

رب البندورة

3 فصوص ثوم

زيت نباني

طريقة التحضير: