تراند اليوم : تعرف على الأخطاء التى تدمر أناقة الرجل في عمله

قررت شرطة الخطوط الجوية الكويتية "كويت إيرلاينز" تعليق رحلاتها بين مطاري كندي في نيويورك وهيثرو في لندن بعد أن هددتها سلطة النقل الأمريكية باتخاذ إجراءات قضائية بحقها بسبب رفضها بيع تذاكر سفر للإسرائيليين.

وأرسلت وزارة النقل الاميركية في سبتمبر رسالة إلى الشركة الكويتية تطلب منها ما سمته "إنهاء التمييز الذي يتعرض لها الركاب الإسرائيليون".

وأشارت هذه الرسالة إلى أنه "باختيارها العمل على خط جوي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تستفيد كويت ايرلاينز من تسهيلات وفرص تقدمها الولايات المتحدة ويجب أن تحترم قوانينها التي تمنع أي تمييز غير منطقي في نشاطاتها بالنقل الجوي"، وفق زعمها.

وأكدت متحدثة باسم وزارة النقل الأميركية الأربعاء لوكالة فرانس برس أنه بعد هذه الرسالة أبلغت شركة "كويت ايريلاينز" السلطات الأميركية بقرارها تعليق العمل بين المدينتين.

وتعود القضية إلى رفض شركة الخطوط الكويتية إصدار بطاقة سفر للإسرائيلي الداد غات في العام 2013، ويقضي نظام الحجز في الشركة الكويتية بعدم إصدار أية بطاقة سفر لمن يحمل جواز سفر إسرائيلياً.

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وبعد أن اتصلت الشركات الأميركية بالشركة الكويتية أوضحت هذه الأخيرة أنها تخضع للقانون الكويتي الذي يمنع أية علاقة تجارية مع كيانات او أشخاص يقطنون في إسرائيل او يحملون الجنسية الإسرائيلية.

وجرت محاولة الأربعاء لحجز مقعد في رحلة للشركة إلى الولايات المتحدة ولكنها باءت بالفشل وأشار الموقع الالكتروني للشركة إلى أنه لا توجد بطاقات متوفرة ولكنه لم يوضح السبب.