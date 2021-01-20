منوعات

تراند اليوم : انت مين الحلقة ٧ .. انت مين الحلقة 7 انت مين بث مباشر الحقلة 7 HD

0 نشر
0 تبليغ

انت مين الحلقة ٧ مشاهدة وتحميل انت مين الحلقة ٧ انت مين بث مباشر ؛ وكشفت عن شخصية جديدة من الغزاة والمشاهير العرب الضيوف هذه الليلة.

وقالت قناة إم بي سي في ترويج برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 7 السابعة بعد الكشف عن شخصية الطاووس.

نشرت الفنانة السورية ديما قندلفت فيديو عبر تطبيق تبادل الصور والفيديو(أنستجرام) تظهر موهبتها في السباحة، بطريقة بارعة، وعلقت باللغة الانجليزية:" روتيني المفضل مع مدربي".

والمفاجئ في الأمر كانت تعليقات الجمهور التي تنبأت لها بشخصية الطاووس، ضمن مشاركتها في برنامج (إنت مين)، حيث عرضت في إحدى الفيديوهات محبتها لممارسة السباحة.

برنامج انت مين الحلقة 7 : اضغط هنا أو اضغط هنا

اقرأ أيضاً

 

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا