تراند اليوم : انت مين الحلقة ٧ .. انت مين الحلقة 7 انت مين بث مباشر الحقلة 7 HD

انت مين الحلقة ٧ مشاهدة وتحميل انت مين الحلقة ٧ انت مين بث مباشر ؛ وكشفت عن شخصية جديدة من الغزاة والمشاهير العرب الضيوف هذه الليلة.

وقالت قناة إم بي سي في ترويج برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 7 السابعة بعد الكشف عن شخصية الطاووس.

نشرت الفنانة السورية ديما قندلفت فيديو عبر تطبيق تبادل الصور والفيديو(أنستجرام) تظهر موهبتها في السباحة، بطريقة بارعة، وعلقت باللغة الانجليزية:" روتيني المفضل مع مدربي".

والمفاجئ في الأمر كانت تعليقات الجمهور التي تنبأت لها بشخصية الطاووس، ضمن مشاركتها في برنامج (إنت مين)، حيث عرضت في إحدى الفيديوهات محبتها لممارسة رياضة السباحة.

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