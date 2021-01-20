منوعات

تراند اليوم : برنامج انت مين الحلقة 7 .. انت مين الحلقة السابعة The Masked Singer برنامج انت مين الحلقة ٧ HD

0 نشر
0 تبليغ

تبث قناة (1 MBC) عند 09:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 7 السابعة ؛ وكشفت عن شخصية جديدة من الغزاة والمشاهير العرب الضيوف هذه الليلة.

وقالت قناة إم بي سي في ترويج برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 7 السابعة بعد الكشف عن شخصية الطاووس.

نشرت الفنانة السورية ديما قندلفت فيديو عبر تطبيق تبادل الصور والفيديو(أنستجرام) تظهر موهبتها في السباحة، بطريقة بارعة، وعلقت باللغة الانجليزية:" روتيني المفضل مع مدربي".

والمفاجئ في الأمر كانت تعليقات الجمهور التي تنبأت لها بشخصية الطاووس، ضمن مشاركتها في برنامج (إنت مين)، حيث عرضت في إحدى الفيديوهات محبتها لممارسة السباحة.

برنامج انت مين الحلقة 7 : اضغط هنا أو اضغط هنا

اقرأ أيضاً

 

 

 

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا