تراند اليوم : فيديو الطفلة الرضيعة : شاهد أب يجرد إبنته من ملابسها ويعذبها

فيديو الطفلة الرضيعة مشاهدة وتحميل فيديو الطفلة الرضيعة التي يجردها والدها من الملابس ويسحلها، أونلاين فيديو الطفلة الرضيعة في الدقلهية كامل بدون حذف، وتداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، فيديو لشخص يعري طفلة رضيعة في أحد الشوارع، ولكن لم يتم التحقق بعد من موقع وتوقيت الحادث، الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل.

أظهر الفيديو مجهولا يهم بحرق الطفلة حينما حاول آخرون منعه من التعدي عليها لكنه تركها عارية في الشارع تبكي، قبل أن يتدخل الناس .

وأكدت آمال البسيونى والده الطفله أن قوات الأمن ألقت القبض على زوجها بعد تداول فيديو تعذيبه لأبنته وتجريدها من ملابسها فى البرد وسط الشارع.

وأضافت الزوجة لـ"اليوم السابع"، إن زوجها عذب طفلتهما البالغة من العمر عامين، وجردها من ملابسها وسط الشارع فى البرد، لافتا إلى أنها منفصلة عنه منذ 5 أشهر بسبب طباعه السيئة .

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وأوضحت والدة الرضيعة، إلى وجود خلاف بينها وبين زوجها وأنه اعتاد ارتكاب الأفعال الغريبة، وفجرت الأم مفاجأة من العيار الثقيل، حيث قالت إن زوجها لا يعترف بنسب ابنته وينكرها وهو الدافع وراء ارتكابه جريمة تعذيبها.

وأضافت الزوجة أنها أقامت دعوى قضائيه للطلاق منه بسبب أفعاله ضدها وضد طفلتهما، لافتة إلى أن زوجها دائم الخلاف معها، وأنه جرد ابنتهما من ملابسها وتركها في الشارع رغم شدة برودة الجو.

وأشارت والدة الرضيعة إلى إن زوجها" ر. ح" 38 عامًا، يعمل في مهنة صيانة المخابز ودائم التعدى عليها، لافتة إلى أنه يوم الواقعة نشبت خلافات بينهما على إثر مطالبتها له بالاعتراف بابنته، فأحضر الطفلة ونزل بها إلى الشارع، وجردها من ملابسها وتركها عارية، وتدخل المارة عقب استغاثتها بهم لإنقاذ الرضيعة.

والدة الرضيعة تطلب تحليل DNA

وأكملت آمال البسيوني أن ابنتها غير مسجلة رسميا، وليس لها شهادة ميلاد، وذلك بسبب رفض زوجها الإعتراف بها، مطالبه بضرورة اجراء تحليل DNA لاثبات نسب الرضيعة له.

وكشفت آمال أن زوجها دائم الاعتداء عليها بالضرب دون سبب، لافتة إلى الرضيعة تبلغ من العمر عامين، وحتى الان يرفض الإعتراف بها ويرفض تسجيلها رسميا ، مؤكدة على رفضه التام على الانفاق عليها وعلى أبنته .

وأضافت والدة الرضيعة إلى رفعها دعوى قضائية بعدما فشلت كل وسائل الحل معه قائلة :"مش عارفة أخد منه حق ولا باطل طلعت على سطح البيت وصورته فيديو وهو بيحاول يحرق البنت في الشارع، بعد ما جردها من ملابسها، وأنا صورت الفيديو ده عشان أثبت جريمته قدام الناس كلها".

وتابعت والدة الرضيعة بأن زوجها كان يريد أن يشعل النار في ابنته عندما طالبته بمصروفاتها، مبينة أنه تركت منزل الزوجية من حوالى 6 أشهر، وتقيم مع أسرتها بصحبة طفلتها، وأنها رفعت ضده قضية طلاق للضرر، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

بلاغ للنائب العام

ومن جانب آخر أكدت الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأب صاحب واقعة رضيعة محافظة الدقهلية، حيث تم تحريك بلاغ للنائب العام، وجارى ضبط وإحضار الأب من جانب نيابة طلخا.

وقالت الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة لـ"اليوم السابع"، إن الرضيعة تدعى سيدة تبلغ من العمر عامين والأم اسمها أمال، والأب يدعى رمضان المنشاوى 34 سنة ويعمل ميكانيكى، ويوجد خلافات بينهما، وهو ما دفعه للتصرف بهذا الأسلوب بعد رفض الزوجة العودة للمنزل، اثر خلافات بينهما بعدما توجهت إلى منزل أهلها .

وأضافت الدكتورة سحر السنباطى، أنه تم استدعاء الأم، وسيتم التعرف علي مشاكلها، وتقديم الدعم اللازم لها ومساعدتها، وتوفير حياة كريمة لها، مشيرة إلى أنه يتم تلقى البلاغات، من خلال الخط الساخن 16000 .

يذكر أن رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يجرد طفلة رضيعة من ملابسها بأحد الشوراع رغم برودة الطقس، حيث تركها تحبو في الشارع عارية تمامًا، في تجاهل تام لتوسلات المارة، الأمر الذى أثار غضب رواد مواقع التواصل .