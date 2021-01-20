تراند اليوم : الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة شباب اليوم

دبي - مشرق نيوز -

نتيجة التغيرات التي انعكست على نط الحياة التي يعيشها الشباب مثل تناول الأطعمة الجاهزة وقلة ممارسة الرياضة ، جعلت كثيرا من الأمراض تصيب الشباب بعد أن كانت تصيب الشخص في العقد السابع والثامن من العمر ونتيجة للكشف المبكر أصبح من الممكن التعرف على هذه الامراض .

ومن هذه الأمراض التي أشار إليها جورج بنجامين المدير التنفيذي للجمعية الأمريكية للصحة العامة نجد مرض:

سرطان الجلد الميلانيني

يصيب هذا المرض الأشخاص في الخمسين من العمر إلا أن تطورات الحياة الحديثة جعلت المرض يصيب بعض المراهقين والشباب في أوائل العشرين من العمر.

الحل لتجنب الظهور المبكر للمرض هو تجنب صالونات تسمير البشرة التي يمكن أن تضاعف فرص الإصابة بالسرطان الميلانيني ثلاث مرات كما أشارت صحيفة " Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. ".

كما يجب اللجوء لكريمات الحماية من الشمس عند التواجد لفترات طويلة في الخارج خاصة في الأوقات بين العاشرة صباحاً والثانية ظهراً وهو الوقت الذي تتركز فيه أشعة الشمس الضارة كما يقول توماس كوبر أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب جامعة هارفرد.

كما أن هناك أدلة على أن تناول قرص يومي من فيتامين "د" يحمي من الإصابة بسرطان الجلد الميلانيني.

مرض مسامية العظام

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إن العمر الافتراضي لتشخيص هذا المرض هو 65 عاما في المتوسط، إلا أنه قد يصيب بعض الأشخاص في الخمسينات من العمر.

وتقول كاثرين ديمر مديرة برنامج صحة العظام بكلية طب جامعة واشنطن إن ما يجب فعله للوقاية من هذا المرض تقوية العظام من خلال تناول فيتامين "د" والكالسيوم.

كما تنصح الباحثة بممارسة التمارين البدنية بشكل منتظم لبناء العضلات وتقوية الهيكل العظمي للجسم مع تجنب التدخين والكحوليات التي تعد سامة للعظام، مع تجنب مشروب الكولا لأنها غنية بحامض الفسفوريك الذي يستنزف الكالسيوم من العظام.

السكتة

إن هذا المرض عادة ما يصيب الأشخاص الذين تجاوزوا 65 من العمر إلا أنه قد يصيب الشباب في سن العشرين والثلاثين أيضا.

ومن أهم العوامل التي تزيد فرصة الإصابة بالسكتة، التدخين، كما أن هناك مشاكل صحية أخري تزيد من مخاطر الإصابة بالمرض مثل ضغط الدم المرتفع والسكري والبدانة وزيادة الكولسترول في الدم.

فيجب علاج تلك الأمراض التي تمثل عوامل خطورة للإصابة بالسكتة كما أوضح د. شازام حسين رئيس قسم برنامج السكتة بعيادة كليفلاند.

وأضاف حسين: "إن تقليل الملح والدهون في الطعام مع تناول الأسماك مرتين بالأسبوع وممارسة التمارين ولو لثلاثين دقيقة في اليوم قد تصنع فارقا كبيرا في تجنب الإصابة بالسكتة".

سرطان الثدي

إن عمر تشخيص هذا المرض هو 45 عاما ويزيد إ لا أنه قد يصيب الفتيات في سن المراهقة، وذكرت آن باتريدج مدير برنامج الشابات مريضات سرطان الثدي بمعهد Dana-Farber للسرطان أنه لتجنب هذا المرض يجب علي السيدات ممارسة التمارين بشكل منتظم مع الحفاظ علي وزن صحي وتجنب تناول الكحوليات.

أما إذا كانت هناك عوامل وراثية فيجب اتخاذ إجراءات صارمة لتجنب الإصابة بالمرض مثل تناول بعض العقاقير أو استئصال الثدي إذا كانت احتمالات الإصابة بالمرض عالية.

الزهايمر

العمر المتوقع للإصابة بهذا المرض هو 65 عاما فما فوق، إلا أنه قد يصيب البعض في العقد الخامس من العمر.

يقول د. جوستافو ألفا مدير مجلس أساتذة الطب النفسي الأمريكي يمكن تجنب المرض بتقوية الذاكرة فكما يمكننا تقوية أجسادنا كذلك عقلنا وذلك عن طريق تعلم لغة جديدة أو كيفية العزف على آلة موسيقية فكل ذلك مفيد في إيقاف التراجع المعرفي.

وأضاف "ما يفيد القلب يفيد كذلك العقل. لهذا من المفيد الحفاظ على مستوى منخفض للكولسترول وضغط الدم والحفاظ علي اللياقة البدنية".

البول السكري النوع الثاني

عادة يصيب الأشخاص في العقد الخامس والسادس من العمر إلا أنه قد يصيب الشباب بل والأطفال. هنا علاجك يكمن في طعامك.

ويرجع زيادة معدلات الإصابة بالبول السكري بين الشباب لعاداتهم الغذائية السيئة واتباع أسلوب حياة يفتقر للنشاط كما أوضحت ميشيل ماجي مدير معهد MedStar للبول السكري.

وتضيف إن معظم الأشخاص يعانون الوزن الزائد عند تشخيص المرض وهذه الزيادة في الوزن خاصة حول منطقة البطن التي تزيد من مخاطر الإصابة بالمرض.

وللوقاية تذكر ماجي "يجب عدم تناول الأطعمة الغنية بالسكريات وقليلة الألياف ففي عام 2009 اكتشفت دراسة وجود علاقة بين مرض السكري والتعرض للنترات وحامض النيتروز الذي يوجد في اللحوم المصنعة والأطعمة المحفوظة.

النقرس

سن تشخيص هذا المرض في العقد الخامس والسادس من العمر إلا أنه قد يصيب الأشخاص في بداية الثلاثينات من العمر.

يقول روبرت هاريس من مؤسسة التهاب المفاصل: "إن ما يمكننا فعله لتجنب الإصابة بالنقرس في عمر مبكر هو تجنب الكحول تماماً والحفاظ على وزن صحي".

ويضيف أيضا "إن التخلص السريع من الوزن الزائد عن طريق بعض الحميات الغذائية الصارمة ربما ترفع من حامض البوريك الذي يتسبب في الإصابة بالمرض أيضا".