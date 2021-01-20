تراند اليوم : طفل عمره 12 عاما ملازما في شرطة أبو ظبي

أبو ظبي – مشرق نيوز –

فى سابقة هى الأولى من نوعها قامت وزارة الداخلية في الامارات العربية المتحدة بتعيين طفل يُدعى مصطفى البدرى وعمره 12 سنة كملازم شرطة تحقيقا لرغبته الجادة فى ممارسة هذه المهنة التي تحتاج الى دراسة محددة لإحتياجها الى مواصفات خاصة .

وجاءت هذه الخطوة تحقيقا لرغبة الطفل حيث قامت قامت الإدارة العامة لشرطة ابوظبى وبالتنسيق مع ادارة شرطة الشارقة بتحقيق رغبة الطفل وبالفعل ارتدى مصطفى بدلة ضباط الشرطة ومنحوه رتبه ملازم ، ورافق احدى دوريات الشرطة فى شوارع الشارقة وقام بإيقاف احدى السيارات التى خالفت قوانين المرور وحرر لها مخالفة مثلما يفعل ضابط الشرطة الكبير.

ومؤسسة "تحقيق أمنية" كان لها دورا كبيرا فى توصيل رغبة الطفل ، ومن جانبها وجهت المؤسسة الشكر الى وزارة الداخلية على سرعة استجابتها بتحقيق رغبة الطفل.