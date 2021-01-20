تراند اليوم : صوتُ الآذان يقود فتاة روسية إلى اعتناق الاسلام

أنقرة - مشرق نيوز -

قاد صوتُ الآذان فتاة روسية كانت تقوم بجولة سياحية في مدينة اسطنبول التركية الي الدخول في الاسلام.

وذكرت الروسية ماريا لابودينسكايا البالغة - 25 عاما - انها قدمت طلبًا لدار الافتاء التركية لمدينه قونيا اليوم الاثنين لاعلان اسلامها واخذت معلومات عنه.

وشرح مفتي قونيا شكري اوزبوغداي التعاليم الاسلامية للروسية لابودينسكايا، ونطقت بالشهادتين واختارت اسم "نور" لنفسها.

وتقول ماريا: أنها تأثرت كثيرًا بصوت الآذان أثناء جولتها السياحية في اسطنبول، وأحست بشعور لا يوصف قائله: إنها "كان لديها خلفيه عن الدين الاسلامي ، ولكن القراءة والمعرفة شيء والرؤية وعيش الإسلام شيء آخر". وأضافت أنها "الآن بدأت تفهم الاسلام بحق".

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واهدي المفتي الفتاه نسخة من القرآن الكريم بعد إعلان اسلامها.

يذكر أن العديد من الأجانب أعلنوا إسلامهم في الآونة الأخيرة في تركيا غالبهم أثناء جولات سياحية متأثرين بالآثار التاريخية للخلافة العثمانية التي تمثل الجوامع غالبيتها بما تملكه من روحانية خاصة.