تراند اليوم : باب الحارة 9 .. شمس الملا تنضم لطاقم الممثلين بشخصية صفا

يبدو أن الدراما السورية باب الحارة 9 سيحمل المزيد من الاثارة مع دخول شخصيات جديدة للمسلسل عبر باب الحارة خصوصاً مع دخول الشابة السورية شمس الملا ضمن الاسرة.

وأثارت شمس الملّا ابنة المخرج بسام الملّا، الجدل الكبير عبر الصفحات الفنيّة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صور نشرتها تظهر فيها بملابس غير لائقة، بحسب تعبير المعلقين على صفحات مواقع التواصل، الذين تداولوا الصور وانتقدوا ابنة مخرج مسلسلات البيئة الشاميّة الشهير، واعتبروا أنّها تتناقض عما يروّج له في الأعمال التي يقدّمها.

وغالباً ما تنشر "شمس" صورها عبر انستقرام، حيث تهتمّ بعالم الموضة و الجمال.

وستخوض شمس الملّا التي تقيم مع عائلتها ووالدها في دبي، أولى تجاربها الدراميّة، من خلال المشاركة بالجزء التاسع من مسلسل "باب الحارة"، حيث تؤدي شخصيّة الشابة "صفا " التي تقتل جنديين من الاستعمار الفرنسي انتقاماً لوالدها، وتلجأ إلى " حارة الضبع " للاختباء حيث تتنكّر بشخصية " شاب " .