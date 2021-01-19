تراند اليوم : أشرف عبدالباقي متهم بالإساءة للرسول والإسلام

القاهرة ـ الخليج 365

أثار الفنان المصري أشرف عبدالباقي، حالة غضب كبيرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سخريته من الرسول عليه السلام والإسلام على طريقة فيلم “فجر الإسلام”، في إحدى حلقات برنامج “مسرح مصر”.

أشرف عبدالباقي، قال في الفيديو الذي أشعل غضب النشطاء “اليوم خمر ونساء وغدا اقتل محمد صل الله عليه وسلم”، وسبقه عمرو متولي بقوله: “أتباع محمد يحرمون الخمر والنساء ونحن نعشق هذه الأشياء”.

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وقد دشن النشطاء وسم “هاشتاغ”، طالبوا فيه بمحاكمة أشرف عبدالباقي واتهموه بالتطاول على الرسول عليه السلام، كما طالبوا بمقاطعة مسرح مصر.

ومن التعليقات التي جاءت في “الهاشتاغ”: “بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله قاطعوا اشرف عبدالباقي وممثلي مسرح مصر مسرح مصر”.

وأخر: “أشرف عبدالباقي بيسخر من رسول الله محمد ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون”.

وقال معلق أخر “وصل بينا الحال إلى واحد زي اشرف عبدالباقي ومعاتيه مسرح مصر إنهم يستهزؤن برسول الله صل الله عليه وسلم إلا رسول الله”.