تراند اليوم : باب الحارة 9 يحمل أربع مفاجأة جديدة أبرزها عودة كندة حنة لمعتز" باب الحارة "

غزة/الخليج 365/ يحمل باب الحارة 9 العديد من المفاجأة أبرزها إعتذار سلاف فواخرجي التي لعبت دور المحامية جولي في الموسم الماضي من باب الحارة ،معللةً ذلك بعدم رضاها عن حجم دورها وتطور شخصيتها بحلقات باب الحارة والتغيرات المستمرة بالسيناريو.

وفي جديد باب الحارة 9 يثار اسم رانا الابيض في كواليس باب الحارة لكي تلعب دور سلاف فواخرجي،إقناع كندة حنة بالاستمرار بتمثيل الجزء التاسع من باب الحارة.

وقال إن قرار عودتها لمسلسل باب الحارة 9 جاء بعد تعديلات أعجبتها في النص الجديد،وستظهر فقط في أول خميس حلقات وسيتم استبدالها بشخصية جديدة.

وفي باب الحارة 9 تعود شخصية ام حاتم القديمة وتدخل شمس الملا ضمن شخصيات المسلسل لتؤدي دور صفا.

يشار إلى أن منتجي مسلسل باب الحارة قالوا إن الدراما الشامية ستتابع أجزائها للوصول للجزء الاخير الحادي عشر.

اقرأ أيضاً