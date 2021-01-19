تراند اليوم : الام الكتف.. علاج آلام الكتف أسبابها وكيف يمكن التخلص منها؟

الام الكتف.. علاج آلام الكتف أسبابها وكيف يمكن التخلص منها؟

يعانى العديد من الأشخاص من آلام في مفصل الكتف التي تتعدد أسبابها، في البداية يعتقد المصاب أنه فقط شد عضلي بسيط لكن الأمر يمكن أن يتطور ليصبح علاجه بواسطة تمارين تقوية وتصحيحية للعضلات المحيطة والمؤثرة على حركة الكتف.

يعتقد الكثير من الناس أن السبب في آلام مفصل الكتف في البداية هو فقط شد عضلي، وعندما لا تتحسن حالتهم يذهبون إلى الطبيب المتخصص في الكتف، وإذا لاحظ الطبيب أن حركة الذراع عندهم مقيدة ويشعرون بتشنجات عضلية فهم إذا مصابون إما بـ"متلازمة الانحشار" أو "الكتف المتجمدة" أو "تكلسات في الكتف".

خطة علاجية

وينصح الأخصائيون بأن تتضمن الخطة العلاجية إجراء تمارين خاصة لإعادة المفصل إلى وضعه الطبيعي. أما عند الإصابة بالكتف المتجمدة (التهاب المحفظة اللاصق) يكون الكتف شديد الاحمرار ما يدل على التهاب حاد ويتسبب بألم شديد.

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ويوصي الأطباء في هذه الحالة بعلاج دوائي. وبعد أشهر تعمل قوى الشفاء الذاتية في الجسم على تليين المفصل، ومن ثم ومن خلال العلاج الحركي اللطيف، يمكن استعادة حركة الكتف، ويبدأ الألم بالانحسار.

تكلسات في الوتر العضلي

يمكن أن تكون هي الأخرى سببا في آلام الكتف ما ينتج عنه التهاب حاد في "الجراب الزلالي". ويتم معالجة التكلسات في الكتف كذلك بالمسكنات. وإذا اشتد الحال يُحقن المريض بالكورتيزون ثلاث مرات كأقصى حد.

أما البديل فيمكن اللجوء إلى العلاج بالموجات الصادمة التي تُحفز الأنسجة على تكوين أوعية دموية جديدة. وهو ما يساعد على الحد من الالتهاب، وتفكيك التكلسات بشكل أفضل.