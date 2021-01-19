تراند اليوم : الفتاة "لولو "تتحدى حصار غزة وتشارك في برنامج الملكة

غزة / الخليج 365

تحدت الفتاة هنادي وليد أبو رمضان لولو " 32 عاما" الظروف الصعبة التي تعاني منها في فلسطين وخاصة قطاع غزة ، فهي تريد أن تثبت للجميع أن المرأة الغزية قادرة على الابداع والتميز وتستطيع أن تكون ملكة المسؤولية الاجتماعية.

وشاركت لولو في برنامج الملكة ( ملكة المسؤولية الاجتماعية ) لموسم 2017 الذي يبث على 50 قناة عربية على مستوى الوطن العربي، بمبادرة ( يد بيد صنعة تفيد ) ، والتي تهدف الى تشجيع التخصصات المهنية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمنتجات الوطنية

وقالت لولو للمشرق نيوز، إن المبادرة التي شاركت بها تهدف الى تسليط الضوء على ارتفاع أعداد الخريجين وازدياد نسبة البطالة ، اضافة الى تحقيق حلمها وهدفها بما يخدم وطنها فلسطين

ووجهت لولو الشكر للدكتورة رحاب زين الدين سفيرة المرأة العربية على دعمها لها متمنية أن تحصل على لقب المكلة وأن يقوم كل الفلسطينيين بمساعدتها ودعمها.

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يذكر أن برنامج الملكة هو برنامج عربي تنافسي بين كل نساء الوطن العربي يخدم المسؤولية المجتمعية ودور المرأة في تقديم مباردرة أو خدمة مجتمعية.

وصاحب فكرته هو الدكتور مسطفى سلامة رئيس الاتحاد المنتجين العربي مؤسسة شبكة البث المشارك ، مؤسسة حملة المرأة العربية ، اضفة الى دخوله موسوعة " غينيسي" كأول شخص يجمع بين 70 فتاة دولية في بث مباشر.