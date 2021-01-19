تراند اليوم : نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2018 بابل

نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2018 بابل في العراق الدور الاول 2018 في جميع المحافظات العراقية وعبر المواقع الالكترونية المختصة والمرتبطة بالوزارة في العراق وفي وقت سابق تم اعلان نتائج اعتراضات والتي تحمل فروق شاسعة بين القديمة والجديدة وهو الامر الذي يدل علي وجود خطأ غير مسبوق في عمليات التصحيح وجمع العلامات وهو الذي جعل الوسط العراقي يتسائل حول مصير النتائج وعملية التصحيح والخطا هنا انه بدل علامة ال 90 تم وضع رقم 9 فقط و 8 بدل علامة 80 التي اوضح الشارع العراقي بانها كارثة غير مسبوقة والتي ادت الي اعتراض الكثير من الطلبة العراقيين في محافظات العراق المختلفة والتي سنعرض لكم هنا نتائج الاعتراضات التي قام بها الطلاب .

نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2018 بابل 2018 العراق

في ظاهرة غير مسبوقة تم اكتشاف اخطاء بالتصحيح والنتائج للصف الثالث متوسط 2018 بابل الدور الاول في العراق 2018 والتي ادت الي ظهور غيمة من الغضب لدي الطلاب في محافظات العراق والذين قدمو بعض من الاعتراضات للوزارة والمطالبة بحقوقهم لتصليح الامتحانات بالمستوي والشكل المطلوب ومن تلك النتائج نعرض عليكم بعض الصور للاعتراضات التي قام بها الطلاب في العراق .

فقد أكدت وزارة التربية والتعليم ان نتائج اعتراضات الثالث المتوسط ستنشر رسميا خلال ساعات لجميع الطلاب والطالبات في كافة المحافظات العراقية، حيث بامكانهم التعرف فورا على نتيجة الاعتراضات في الثالث المتوسط للعام 2018 حسب الاسم .

طالع مباشرة نتائج اعتراضات الثالث متوسط عبر موقع ملازمنا لجميع الطلاب والطالبات في العراق للفصل الدراسي الثاني من العام 2018 عبر الرابط التالي https://mlazemna.com/ .

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هذا وبامكان جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة اعتراضات اختبار الثالث المتوسط 2018 بشكل حصري وسريع والاطلاع على كشف الدرجات من خلال الرابط التالي