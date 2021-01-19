تراند اليوم : الليرة التركية تواصل النزيف وتسجل مستوى قياسيا جديدا

منيت الليرة التركية بخسارة جديدة بنسبة 5 بالمئة من قيمتها في مواجهة الدولار، الجمعة، لتسجل مستوى قياسيا جديدا أمام العملة الأميركية.

وواصلت العملة التركية رحلة الهبوط، بعد أن فقدت الخميس 2 بالمئة من قيمتها حيث وصل سعر الدولار الخميس إلى 5.4 ليرة، فيما بلغ اليورو 6.3 ليرة.

وجاء الانخفاضان الأخيران بعد فشل وفد برئاسة نائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال، في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن حول عدد من القضايا، بينها اعتقال القس الأميركي أندرو برانسون الذي تسبب في أزمة في العلاقات.

وتبادل البلدان فرض عقوبات على وزراء من الجانبين، بسبب الخلاف على سجن القس بتهم الإرهاب منذ نحو عامين.

والحقت التوترات ضررا كبيرا بالعملة التركية التي خسرت أكثر من 40 بالمئة من قيمتها هذا العام.

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