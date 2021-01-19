تراند اليوم : الاستعلام عن السجل التجاري

سنكتب اليوم طريقة الاستعلام عن السجل التجاري والتي تعتبر من الخدمات الحكومية السعودية التي تتم بطريقة الكترونية وفقاً لما تنتهجة وزارة التجارة والاستثمار من خلال صفحة خاصة على موقعها الالكتروني

استعلام عن سجل تجاري برقم السجل المدني

يتم الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالسجل التجاري من خلال الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التجارة والاستثمار، وذلك من خلال الدخول لرابط الصفحة الخاصة بذلك وهي https://mci.gov.sa/Pages/default.aspx والتي تظهر لنا فور الدخول لها، على النحو التالي

بعد الضغط على أيقونة ” دليل الخدمات الإلكترونية ” تظهر لنا القائمة التي يشملها موقع وزارة التجارة والاستثمار والتي يتم تقديمها من خلال الموقع بطريقة إلكترونية، ومن بينها ” السجل التجاري ” وهو ما يهمنا في الاستعلام عن السجل التجاري.

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تظهر لنا الصفحة الموجود بها القائمة الكاملة لخدمات السجل التجاري وهي ” اصدار سجل تجاري، الاستفسار عن حالة سجل تجاري، تجديد سجل تجاري، قائمة السجلات التجارية التابعة لسجل مدني معين، والاستعلام عن الاسماء التجارية وكذلك طلب حجز اسم تجاري والتحقق الأمني لسجل تجاري والاستفسار عن معلومات عامة لسجل تجاري لمؤسسة فردية ” وما يعنينا من بينها هو خيار ” الاستفسار عن حالة سجل تجاري ” والتي نضغط عليها للنتقل للخطوة التي تليها

فور الضغط على خيار ” الاستفسار عن حالة سجل تجاري ” تظهر لنا الصفحة الخاصة بها وبها وصف الخدمة وأيقونة ” الدخول على الخدمة ” والتي يجب الضغط عليها للانتقال لما بعدها

تظهر لنا الصفحة الخاصة بالتحقق من السجل التجاري والتي تطلب منا رقم السجل وتاريخ الانتهاء ورمز التحقق الظاهر أمامنا، ومن ثم الضغط على خيار ” تحقق ” وبذلك ننهي الاستعلام عن السجل التجاري.

وفي ضوء ما سبق من خطوات قدمناها لكم في شرح الاستعلام عن السجل التجاري، كونها من بين الخدمات الحكومية التي تُقدم في المملكة العربية السعودية من أجل توفير الوقت والجهد على المستفيدين الراغبين في الإستعلام عنها بطريقة لا تتطلب ذهابهم لمقر الوزارة في ظل الإتجاه نحو الإعتماد على الخدمات الإلكترونية كوسيلة لإتمام كافة المعاملات الخاصة بالوزارة بما فيها السجل التجاري.