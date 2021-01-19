تراند اليوم : متى تكون الحيوانات المنوية أفضل لدى الرجال؟

متى تكون الحيوانات المنوية أفضل لدى الرجال؟

دبي- الخليج 365

وجد علماء من جامعة زيوريخ السويسرية أن أفضل نوعية من الحيوانات المنوية تنتج في الصباح الباكر، قبل الساعة 7:30 صباحا.

وأكد الباحثون أن تركيز الحيوانات المنوية في المني يكون في أعلى درجاته قبل الساعة السابعة والنصف صباحا، وأن عدد الحيوانات المنوية الطبيعية (السليمة) في السائل المنوي أكبر بكثير مما ينتجه جسم الإنسان الطبيعي في ساعات اليوم الأخرى.

كما وجد العالم، مين هي، وزملاؤه أن نوع السائل المنوي وتركيزه يتأثران أيضا بفصول السنة، ويبلغن الحد الأقصى في الربيع والأدنى في الصيف.

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وتوصل العلماء إلى هذه النتيجة بعد تحليلهم بيانات أكثر من 7068 ألف رجل، جميعهم من مرضى مستشفى الجامعة، أخذت منهم أكثر من 12 ألف عينة سائل منوي في الفترة الممتدة من عام 1994 حتى عام 2015.

وأظهرت بيانات العلماء أيضا أن حركة الحيوانات المنوية الطبيعية لا تتأثر بساعات اليوم ولا بفصول السنة، لكن الذين يتأثرون بذلك هم الرجال الذين يعانون من خلل في سائلهم المنوي، حيث تبين أن الوقت الأمثل لحركة ونشاط سائلهم المنوي يمتد من الساعة 8:30 حتى الساعة الـ 10:00 صباحا.

ويتابع العلماء بحثهم إلى يومنا هذا للإجابة على أسئلة علمية وصحية كثيرة عن الساعة البيولوجية للجسم، وتأثيرها على نوعية الحيوانات المنوية والقدرة الإنجابية للرجال.

المصدر: فيستي