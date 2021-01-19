تراند اليوم : تركيا تقاطع الـ "يوروفيجن" بسبب التحول الجنسي

أنقرة- الخليج 365

أعلن رئيس هيئة "تي أر تي" الحكومية التركية للإذاعة والتلفزيون، إبراهيم أران عن مقاطعة تركيا للمسابقة الموسيقية "يوروفيجن" العام المقبل بسبب مشاركة المغنين المثليين فيها.

وقال أران: "على اعتبار أننا هيئة بث عامة ليس بوسعنا أن نبث مباشرة عند الساعة التاسعة مساء، عندما لا ينام الأطفال، مقاطع فيديو للنمساوي الملتحي الذي يلبس التنورة ويدعي بأنه لا ينتمي إلى أي جنس ويقول إنه رجل وإمرأة في آن واحد"، وذلك في إشارة إلى المغني النمساوي توماس نويورث المنتحل لصفة امرأة والمعروف باسمه المستعار كونشيتا ورست.

وأضاف أران أن تركيا ستعود إلى هذه المسابقة بعد تصحيح مسارها.

وجدير بالذكر أن كونشيتا ورست أصبح رمزا للمدافعين عن حقوق المثليين والمتحولين جنسيا والمساواة الجنسية بعد أن فاز بمسابقة الـ "يوروفيجن" في عام 2014.

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وتجدر الإشارة إلى أن تركيا لم تشارك في مسابقات الـ "يوروفيجن" منذ عام 2012.