تراند اليوم : دولة فلسطين تحقق نجاحاً بارزاً بفضل متاجر غلوريا جينز كوفيز

دولة فلسطين تحقق نجاحاً بارزاً بفضل متاجر غلوريا جينز كوفيز

بريسبان/ أستراليا(بزنيس واير/"ايتوس واير"):

لا تزال منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تشكّل سوقاً وافرة للعلامة التجارية "غلوريا جينز كوفيز"، حيث قام كل من خالد عقاد ويوسف عصفور بالتعاون كشركاء الامتياز الرئيسيين في دولة فلسطين. ويتطلع فريق العمل إلى افتتاح متجره الأول أواخر عام 2018، وسيعمل على توسيع قاعدة متاجره انطلاقاً من دولة فلسطين.

هذا وتمتلك مجموعة شركة الأغذية والمشروبات العالمية "ريتيل فود جروب" ("آر إف جي") (المدرجة في بورصة أستراليا تحت الرمز: ASX: RFG) حالياً أكثر من 200 متجراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بفضل القوة الدافعة التي تتمتع بها العلامة التجارية "غلوريا جينز". وفي إطار هذا التعاون الأخير، تم لغاية اليوم توقيع أكثر من عشرين إتفاقية حقوق امتياز رئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس الإقبال على العلامات التجارية عالية الجودة في المنطقة. وتسعى "ريتيل فود جروب" حالياً للاعتماد على هذا النجاح، وتبحث بنشاط لاغتنام فرص الشراكة من خلال اتفاقيات حقوق الامتياز الرئيسية لأسطول علاماتها التجارية بما في ذلك "إتس إيه جريند" و"دونات كينج" و"كراست جورميه بيتزا بار".

وتنضم هذه الاتفاقية إلى عملية توسيع أخرى قامت بها "ريتيل فود جروب" تضمنت توقيع اتفاقيات حقوق الامتياز الرئيسية الخاصة بمتاجر "غلوريا جينز كوفيز" التي تم الإعلان عنها مؤخراً في المملكة المتحدة، وتحقيقها نمواً إضافياً في علامتيها التجاريتين "دونات كينج" و"كراست جورميه بيتزا بار" في المملكة المتحدة، وتوسيع "دونات كينج" في السويد.

وفي الآونة الأخيرة، تحتفي "ريتيل فود جروب" أيضاً بالفريق الذي يعود له الفضل في توسيع بصمة "غلوريا جينز كوفيز" في النمسا وهولندا وسويسرا عبر مجموعة "وينكل". ولدى الشركاء الطموحين في اتفاقية حقوق الامتياز الرئيسية، الذين حصلوا بالفعل على اتفاقية ألمانيا الرئيسية، دراية كبيرة بهذه العلامة التجارية، ويخططون لافتتاح متجرهم الأول في كولونيا في أكتوبر المقبل. وأسهمت قوة هذه العلامة التجارية في تعزيز الإيمان بهذه المجموعة التجارية حيث أن البلدان المجاورة القريبة من ألمانيا بدأت تسجّل فرصة نمو هائلة.

للمزيد من المعلومات حول "ريتيل فود جروب"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.rfgbrands.com.

لمحة عن "ريتيل فود جروب" المحدودة:

تعتبر "ريتيل فود جروب" شركة أغذية ومشروبات عالمية تمتلك حقوق امتياز لأغذية بالجملة متعددة العلامات التجارية، وهي شركة لمحامص البنّ ومزود لمنتجات القهوة عالية الجودة. وتعد "ريتيل فود جروب" رائدةً ناشئة في مجال خدمات الطعام، وتجهيز منتجات الألبان ومخابز البيع بالجملة.

يحتوي هذا البيان الصحفي على وسائط متعددة. يمكنكم الاطلاع على الإصدار الكامل عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20180808005262/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

المصدر: "ايتوس واير"

