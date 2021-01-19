تراند اليوم : استعلام نتائج التوجيهي 2018 في الاردن برقم الجلوس .. نتائج التوجيهي ٢٠١٨ نتائج الثانوية العامة الدورة الصيفية 2018

استعلام نتائج التوجيهي 2018 برقم الجلوس في الاردن حصريا، و أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في الاردن اليوم الجمعة عن نتائج التوجيهي في كافة المحافظات الاردنية ،وموقع وزارة التربية والتعليم هو الموقع الوحيد الذي يقوم بنشر نتائج الثانوية العامة، وهو الذي يقدم للطلاب إمكانية الحصول علي نتائجهم إلكترونياً، بالاضافة الي انه يقد العديد من الخدمات الأخرى والتي تساهم في تسهيل الإستعلام عن أي من المشكلات والتطورات علي الساحة التعليمية، وفي هذا الإطار يسرنا أن نضع بين أيديكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين ضفة، وغزة، حتي تحصلون علي النتائج فور الاعلان عنها من قبل الوزارة، رابط موقع وزارة التربية والتعليم العالي فلسطين، إضغط هنا.

نتائج الثانوية العامة 2018 الآن بالاسم ورقم الجلوس فلسطين

وكان ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات، وأولياء أمورهم النتائج علي شغف، ويبحث الكثير منهم علي النتائج عبر الانتر نت، ولكن نود أن نحيطكم علماً بأن كافة المواقع التي تعلن عن النتائج هي مجرد مواقع وهمية، ويجب إنتظار الموقع الرسمي للوزارة فقط، حيث أنه الموقع الوحيد الذي سيقوم بنشر النتائج بالاسم ورقم الجلوس، ويمكنكم الدخول الي موقع وزارة التربية والتعليم في فلسطين من خلال الرابط التالي، كما ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

التوجيهي هو مُصطلح عَامي يُستخدِم فِي بَعض الدّول العَربيّة، يُشِير إلى شهادة الثّانوية العامة التِي تحول الطالب أو الطّالبة الدّخول إلى الجامعة التوجيهي أو ما يُسمّى الثّانوية العَامِة أو الثّالِث الثّانوي في بعض البلدان العربية هُو مَرحلة نهائية للمدرسة والتي يَكُون قَد اجتاز الطالب فيها اثنا عشر صفاً دراسياً من مرحلة التأسيس الابتدائية مروراً بالإعدادية ومرحلة الثانوية. والتوجيهي عادة عبارة عن سنة دراسية واحدة تتكون من فصليين دراسيين، كلاهما مهمان، وعادةً يدرس التوجيهي العلمي المواد (فيزياء\حاسوب\أحياء\رياضيات م1\عربي م1\إنجليزي م1\ثقافة عامة م1 \ كيمياء\دين\علوم أرض\رياضيات م2\عربي م2\إنجليزي م2\ثقافة عامة م2)، وقد يختلف ذلك من دولة إلى أخرى. ويجب على الطالب الملتحق النجاح في كل المواد، وتعطى نتائج التوجيهي من خلال امتحانات وزارية نهائية.

وتعتبروزارة التربية والتعليم هي الجهة الوحيدة المخولة باعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة من خلال هذا الموقع ،ووزارة التربية والتعليم غير مسؤولة عن اي نتائج صادرة عن اي جهة اخرى.

اقرأ أيضاً

النتائج من هنا