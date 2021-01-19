تراند اليوم : خلعت الحجاب وتعود للتمثيل ... هاشتاج #حلا_شيحة يتصدر ترند تويتر

الخليج 365/

أثار ظهور الفنانة المصرية حلا شيحة دون حجاب حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت صحف ومواقع عن قرار «حلا شيحة» العودة مرة أخرى إلى التمثيل، بعد اعتزال دام لـ 12 عاما، حيث كان آخر أفلامها هو فيلم “كامل الأوصاف” الذي قدمته عام 2006.

وجاءت المفاجأة الأكبر في قرار #حلا_شيحة بخلع الحجاب والعودة كما عرفها الجمهور في بدايتها، وذلك بعد سنوات ارتدت فيها الحجاب وبعدها قررت ارتداء النقاب.

وتداول عدد كبير من المغردين عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر أول ظهور لها في صورة جمعتها مع أحد الصحفيين.

اقرأ أيضاً

فيما أبدى عدد كبير من المغردين استياءهم من الخبر وعبروا عن ذلك عبر الهاشتاج المتصدر في تويتر بمصر حاليًا «#حلا_شيحه»