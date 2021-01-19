تراند اليوم : الاستعلام عن طريقة إصدار تأشيرة الخروج والعودة من الجوازات اونلاين

الاستعلام عن طريقة إصدار تأشيرة الخروج والعودة من الجوازات اونلاين، هذا ما سنقوم من خلاله اليوم استكمال سلسلة الخدمات الحكومية التي نقدم شرحها في موقعنا ” الجمهور “والتي جاءت من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية من بين الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها عبر بوابة ” أبشر ” والتي كان من بينها خدمة الاستعلام عن طريقة اصدار تاشيرة الخروج والعودة من الجوازات للوقوف على الكيفية التي يمكن من خلالها إتمام هذا الإجراء بسرعة وبسهولة.

الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة

من أجل الاستعلام عن طريقة إصدار تأشيرة الخروج والعودة من الجوازات اونلاين، يجب أن يكون لديم رقم الاقامة الخاصة بالمقيم، وكذلك رقم الهوية الوطنية الخاصة بالكفيل وكذلك رقم تأشيرة الخروج والعودة في حالة وجودها ورقم جواز السفر الخاصة بالمقيم، سنتعرف على الخطوات التي تتم في سبيل الاستعلام عن طريقة إصدار تأشيرة الخروج والعودة من الجوازات اونلاين وهي كما يلي :

الاستعلام عن صدور تاشيرة خروج وعودة برقم الاقامة

1- الدخول للموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية السعودية من خلال الرابط التالي https://www.moi.gov.sa حيث أن الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقعى ستكون على النحو التالي



2- نقوم بتسجيل الدخول في الموقع من خلال ادخال رقم الهوية وكلمة المرور الخاصتين بنا ومن ثم الضغط على خيار ” تسجيل الدخول”

اقرأ أيضاً

3- ندخل رمز التحقق من أجل تسجيل الدخول للخدمات الإلكترونية ابشر

4- من بين الخدمات الالكترونية نختار ” خدمات التأشيرات ” كما هو في الصورة أدناه

5- ننتقل لصفحة الاجراءات التي تتم من اجل اصدار تأشيرة الخروج والعودة ونضغط على ” موافق ” للانتقال للصفحة التالية

6- تظهر لنا الصفحة الخاصة بنا الخاصة بخدمة التأشيرات كما في الصورة التالية ونختار النشاط الذي نرغب في القيام به وعرض تفاصيل أكثر حوله في حالة رغبتنا بذلك، ونجد في الاسفل خيارين واحداً بخصوص ” اصدار تأشيرة خروج وعودة ” والآخر ” اصدار تأشيرة خروج نهائي “كما في الصورة التالية

7- تظهر لنا صفحة اصدار تأشيرة خروج وعودة وشروطها كما في الصورة أدناه، وبالضغط على خيار ” اوافق على الشروط والأحكام لوزارة الخارجية ” ومن ثم الضغط على ” موافق ” لمتابعة الاستعلام عن طريقة إصدار تأشيرة الخروج والعودة من الجوازات اونلاين

8- على الفور ننتقل لكافة بيانات تاشيرة الخروج والعودة التي نحن بصدد الحصول عليها وبها رقم الهوية والاسم والجنسية وكافة البيانات الخاصة بنا ونوع التأشيرة وتكلفتها والملاحظات حولها، وفور الضغط على خيار ” اصدار تاشيرة خروج وعودة ” نكون قد انتهينا من اصدار تاشيرة الخروج والعودة من الجوازات

9- وتظهر لنا الصفحة التالية الموضحة في الصورة والتي فيها كافة البيانات التي قمنا بتقديمها من أجل الحصول على تاشيرة الخروج والعودة من الجوازات اونلاين، ونضغط على خيار ” تأكيد ”



10- اخر خطوات الاستعلام عن طريقة إصدار تأشيرة الخروج والعودة من الجوازات اونلاين تكون بظهور رسالة ” تم اصدار تأشيرة الخروج والعودة وتم ارسالها إلى أنظمة الجوازات ولا يلزم طباعة التأشيرة لعرضها لموظف الجوازات ”

كانت هذه خطوات الاستعلام عن طريقة إصدار تأشيرة الخروج والعودة من الجوازات اونلاين وفقاً لما تظهر عليه في البوابة الإلكترونية الخاصة بالجوازات وذلك من خلال بوابة أبشر، والتي قدمناها لكم كواحدة من الخدمات الحكومية التي تقدمها الجهات الحكومية في المملكة.