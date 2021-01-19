تراند اليوم : التهاب الكبد "س" يقلق المغاربة.. وتحذير من ممارسات "ضارة"

قدّر تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية، عدد المصابين بمرض التهاب الكبد "س" في المغرب بنحو 400 ألف شخص، أي ما يناهز 1.2 في المئة من سكان البلاد.

ويعتبر المرض بحسب خبراء من الأمراض الصامتة والخطيرة، إذ لا تصاحبه أعراض تدفع بالمريض إلى الشعور بالمرض و القيام بالكشف المبكر، وهو ما يجعل المريض يكتشف إصابته بشكل متأخر.

ودعت جمعيات مدنية السلطات إلى تفعيل إجراءات الوقاية من المرض وتخصيص موارد مالية أكبر لمكافحته وتحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية بالقضاء على هذا الداء بحلول العام 2030.

وحثت جمعية محاربة "السيدا" التي تتخذ من الدار البيضاء مقرا لها، الحكومة لاتخاذ خطوات إضافية لمكافحة الداء.

وحذر أطباء مغاربة من استمرار بعض الممارسات والعادات السلبية على صحة المواطن، وأشار مصدر طبي إلى انتشار عمليات الوشم العشوائية والختان التقليدية بمناطق الجنوب المغربي خارج المستشفيات والمصحات الطبية.

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وتمكّن المغرب منذ نحو عام ونصف تقريبا من إنتاج دواء بديل دخل الأسواق المغربية ذو فعالية خاص بالتهاب الكبد المزمن من نوع "س"، وقد أظهرت تحاليل مخبرية محلية أن استعمال هذا الدواء يؤدي إلى نتائج صحية جيدة بنسبة 100 في المئة.

وأكدت وزارة الصحة أنها وضعت مخططا وهو في مراحله النهائية من أجل اعتماده، ويشمل هذا المخطط التكفل بعلاج المصابين بفيروس التهاب الكبد سواء المستفيدين من التأمين الصحي أو الذين لا يتمتعون بأي تأمين صحي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دقت ناقوس الخطر العام الماضي، وقالت في بيان إن التهاب الكبد الفيروسي بجميع أنواعه يشكل أزمة صحية عالمية، ويتطلب استجابة عاجلة، وأشارت في تقديرات إلى أنه من أصل 325 مليون شخص مصاب عبر العالم، يتعايش نحو 257 مليون مع المرض من نوع "ب" بينما يتعايش نحو 71 مليون شخص آخر مع المرض من نوع "س"