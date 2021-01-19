تراند اليوم : الاستعلام عن فك حجب الموقع من تقنية المعلومات

الاستعلام عن فك حجب الموقع من تقنية المعلومات من الامور التي اصبحت الكثير من المواقع تعاني منها في المملكة العربية السعودية، لهذا اصبح من الضروري التعرف على طرق فك حجب الموقع من تقنية المعلومات في المملكة، فقد اتاحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات امكانية الاستعلام عن فك حجب الموقع من تقنية المعلومات.

شرح طريقة الاستعلام عن فك حجب الموقع من تقنية المعلومات

اصبح الان بالامكان الاستعلام عن فك حجب الموقع عبر الخدمة الالكترونية التي وفرتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهي خدمة الاستعلام عن فك حجب موقع وسوف اشرح الان طريقة الاستعلام لفك حجب الموقع تابعونا.

بداية يتم الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات تقنية المعلومات من خلال الضغط هنا للدخول المباشر

الان يتم اختيار مركز امن خدمات الانترنت، واختيار طلب رفع حجب.

يتم تعبئة النموذج الخاص بطلب رفع الحجب حيث يبين المواقع التي يرغب في رفع الحجب عنها.

يجري فريق الترشيح اللازم حيال المواقع المطلوب رفع الحجب عنها.

ثم يتم تبليغ مقدم الطلب عبر البريد الالكتروني او الرسائل القصيرة بنتيجة الرد على طلبه اما برفع الحجب او استمرار الحجب .

طريقة اخرى لفك حجب الموقع من تقنية المعلومات

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تقديم طلب الى تقنية المعلومات من اجل فك حجب الموقع من تقنية المعلومات وسوف نشرح لكم الطريقة الثاني وهي كالتالي :

نقوم بالدخول الى موقع انترنت السعودية واختيار خدمة طلب رفع حجب ويمكن الدخول المباشر اليها مباشربالضغط هنا.



في الصفحة الرئيسية لرفع حظر الموقع نقوم بادخال البريد الالكتروني وعنوان الصفحة، ونوع الموقع” سواء كان صفحة شخصية، صفحة رسمية لشركة، او منظمة، اوأخبار، علمي، اخرى “.



وثم نقوم بوضع علامة لاثبات ملكية الموقع ويتم اثبات الملكية بادخال مايلي : الاسم الكامل الجوّال رقم الهوية الوطنية السجل المدني صورة الهوية الوطنية * (الحجم الأقصى 97 KB) (أو، أوراق ثبوتية لغير السعوديين) الامتدادات المتاحة (gif, jpeg, jpg, png, tif, tiff) مستند إضافي (الحجم الأقصى 97 KB) (مستندات إضافية تثبت ملكية الموقع) الامتدادات المتاحة (gif, jpeg, jpg, png, tif, tiff).



ثم نقوم بكتابة ملاحظات تصل الى 250 كلمة ونقوم بادخال رمز التحقق ثم نضغط على ارسال.



رابط الاستعلام عن فك حجب الموقع من تقنية المعلومات

الان باستطاعت كل من اصبح موقعه في قائمة الحجب في وزارة الاتصالات القيام بالغاء حظر وحجب موقعه عبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال تقديم طلب كامل، ويتم ذلك من خلال زيارة الصفحة المباشرة الخاصة بتقديم طلب فك حجب الموقع من تقنية المعلومات، ويمكن الدخول اليه بشكل مباشر من خلال الضغط هنا واتباع الشرح السابق الذي يوفر لكم الطريقة الكاملة من اجل فك حجب الموقع عبر تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.

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