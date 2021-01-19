تراند اليوم : عجوز ثمانينية من تونس حامل في الشهر الرابع

تونس/ الخليج 365

إكتشفت عجوز تونسية في الثمانين من عمرها أنها حامل في شهرها الرابع، وذلك في حالة نادرة من نوعها.

وذكرت صحيفة "الصباح" التونسية اليوم الأربعاء، إن عجوزاً تونسية في الثمانين من عمرها تبيّن أنها حامل في شهرها الرابع، وذلك في حالة نادرة وعجيبة.

ونوهت الصحيفة الى أن العجوز ذهبت إلى المستشفى الجهوي في مدينة سيدي بوزيد (365 كلوم جنوب)، وطلبت من الطبيب إنزال الجنين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الطبيب إمتنع عن إنزال الجنين باعتبار أنه في شهره الرابع، ووصف حالة العجوز الثمانينية بأنها "نادرة وإستثنائية"، وأرجعها إلى أن "البويضة يمكن أن تختفي ولا تظهر إلا بعد 30 أو 40 عاماً".

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