تراند اليوم : كلام أصفر الحلقة 18 الجديدة .. مشاهدة مسلسل كلام أصفر الحلقة 18 أونلاين

مسلسل كلام أصفر دراما خليجية ضد الشائعات "كلام أصفر" دراما خليجية تدور أحداثها في إطار درامي ممتزج بالرومانسية ويسلط الضوء على مدى التأثير السلبي الذي يصيب الأشخاص نتيجة للكلام الذي يسمعه من الأشخاص المحيطة به بما فيه من زعم وافتراء وإشاعات مضللة ومن ثم تتسبب في كثير من المشكلات التي يرصدها العمل بشكل جذاب في إطار إجتماعي .

المسلسل بطولة هيا عبد السلام، فؤاد علي، إبراهيم الحربي، فهد باسم، عقيل الرئيسي، عبد الله الطليحي، حسين الحداد، فيصل بو غازي، أحمد بن حسين، عبير أحمد، هيا الشعيبي، لولوة الملا، فرح هادي، صمود، وهو من تأليف مريم نصير وإخراج هيا عبد السلام.

قصة مسلسل كلام اصفر مختصرة

ان مسلسل كلام اصفر يحمل الطابع الرومانسي الاجتماعي، حيث سيكون هناك شاب وفتاة سوف يتعرفان على بعضهما اثناء العمل ثم ستبدا بينهما قصة حب ورمانسية، ومع مرور الوقت ستزداد علاقتهما قوة ولكن في فترة ما سوف تنشر بعض الشائعات والاقاويل الكاذبة مما سيؤثر على طرفا الحب وسيؤدي الى ضعف العلاقة ويقرران ان ينفصلا ولكن بعد ان يكتشفوا ان هذا كان مجرد شائعات لا اساس لها من الصحة سيحاول احد الطرفين ان يعود للاخر ويشرح له الامر وما حدث بالفعل، ولكن لن يكون هذا الامر سهلا وسوف يبقى هذا الطرف بالضغط على الطرف الاخر الى ان يوافق على عودة علاقتهما الى سابق عهدها وربما احسن ايضا.

وهذه هي القصة باختصار، ويهدف مسلسل كلام اصفر حسب القائمين عليه الى توعية الناس بمدى خطورة الشائعات والاقاويل على حياتنا وكما يوضح المسلسل الخطورة التي قد يؤدي لها تصديق الشائعات التي حولنا، ويريد القائمين على مسلسل كلام اصفر ان يقولوا للناس انهم لا ينبغي عليهم تصديق كل ما يسمعونه من حولهم، حيث ان هناك اشخاص لا يحبون الخير للغير ودائما يطلقون الفتن والاكاذيب لكي يوقعوا الناس في خلافات كبيرة لا يستطيعون ان يخرجوا منها الا وهم في حالة حزن ويأس، ولكن مسلسل كلام اصفر يوضح في النهاية عند الاتحاد والاستماع الى الطرف الاخر والتفكير جيدا بما يقول، وبعد دراسة انتقاداته او دفاعه على نفسه، فاذا كان صادقا فسيكون من السهل معرفة ذلك لانه بدون شك سيكون متوافقا مع الواقع والمنطق.

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وينقل مسلسل كلام اصفر وهو مسلسل رومانسي حيث تدور احداثه بشكل رئيس حول قصة حب بين اثنين والذين سوف يواجهان العقبات خلال سيرهما في الحياة، ويوضح مسلسل كلام اصفر كيف يمكن لطرفي الحب ان يجتازوا هذه العقبات بسلام.

فريق عمل مسلسل كلام اصفر

بعد ان عرضنا لكم بشكل شيق قصة مسلسل كلام اصفر سوف نقوم الان بكتابة اسماء المشاركين في عمل مسلسل كلام اصفر من ممثلين وممثلات ومخرجين،

بداية المسلسل من اخراج المخرجة هيا عبدالسلام وهي مخرجة وممثلة كويتية وهي من المؤسسين في عمل مسلسل كلام اصفر. وصورتها تظهر بالاسفل.

حلقات المسلسل من هنا