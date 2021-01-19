تراند اليوم : مدرسة مصرية تكافئ طالبا متفوقا بأغرب هدية

هدية غريبة من نوعها وربما تحدث لأول مرة، فقد منحت #مدرسة_مصرية، طالبا متفوقا في الصف الخامس الابتدائي فوطة هدية تشجيعا لتفوقه، والتقطت صورة للطالب وهو ممسك بهديته الغريبة.

الواقعة حدثت في مدرسة طه حسين الرسمية للغات بمحافظة #السويس، تكريما لطالب متفوق اسمه " #مؤمن".

وبررت المدرسة تصرفها بأنها دابت على تكريم أبنائها الطلبة والطالبات يوميا فى طابور الصباح بهدايا كمكافأة على تفوقهم الدراسى وكافة الأنشطة الرياضية والثقافية التي يقومون بها.

واضافت انها قررت تكريم الطالب مؤمن تقديرا تفوقه الدراسى وسلوكه القويم داخل المدرسة، وقبل أن تكرمه، حاز هذا الشرف فريق كرة القدم الخاص بالمدرسة والذى حصل على المركز الأول فى كرة القدم على مستوى إدارة شمال التعليمية بالسويس، حيث تسلم كل أعضاء الفريق الزى الرياضى وكان مصاحبا للزي #فوطة رياضة تحمل لون وشعار المحافظة.

وقالت المدرسة انه تبقى لديها فوطة زائدة، فقام مدير المدرسة بإختيار طالب بطريقة عشوائية فى طابور الصباح، وكانت من نصيب مؤمن لتميزه في امتحانات نصف العام وسلوكه الحسن في #المدرسة .

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ورغم توضيح المدرسة، اثارت الواقعة استياء عارما وغضبا كبيرا، وطالب عدد من مستخدمي مواقع #التواصل_الاجتماعي بالتحقيق مع المسؤولين بالمدرسة واصفين الواقعة بأنها مخجلة، فيما أعلن آخرون عن تبرعهم بأموال لشراء هدية قيمة للطالب المتفوق الذي أساءت اليه مدرسته بهذه الهدية.