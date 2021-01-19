تراند اليوم : موقع النور ارطغرل 105 ::: قيامة ارطغرل الحلقة 105 موقع النور :: مسلسل ارطغرل الحلقة 105 يوتيوب

يبث موقع النور الحلقة 105 من قيامة ارطغرل الجزء الرابع بمزيد من التشويق والاثارة ، وتشهد ارطغرل 105 أحداثاً تاريخية مثيرة تتلخص بتنكر أريس بملابس مقاتلي أرطغرل ودخوله للقلعة من أحد الممرات السرية، ونشبت معركة استشهد على إثرها الفارس عبد الرحمن بسهم في كتفه الأيسر. وينجح أرطغرل في نهاية المعركة الحامية بأسر أريس وإقتياده للسلطان علاء الدين.

ومع دخول أريس للقلعة يشهر سيفه ويقول لأرطغرل "سيكون هذا المكان قبرك يا أرطغرل" ويرد عليه الفارس أرطغرل بالقول "أنت لن يكون لن قبر حتي يا أريس" وتنشب معركة شرسة يستشهد خلالها عبد الرحمن.

وتبدأ المعركة مع قول أرطغرل " يالله" " أعطي روحي لكني لا أستسلم لك ،لا يمن لأمبراطوريتك ولا لدعوتك أن تنقذك".

سعد الدين كوبيك يدبر مكيدة محاولة اغتيال السلطان من خلال صندوق به سهم ويلصقها بالفارس أرطغرل .

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يشار إلى أن المسلسل من بطولة عدد من نجوم الدراما التركية ومنهم: إنغين ألتان دوزياتان بدور «أرطغرل» وكآن تاشانار بدور «غون دوغدو» وسردار غوكهان بدور «سليمان شاه» وعثمان سويكوت بدور «محيي الدين بن عربي» وسيردار دينيز بدور «تيتوس» وغيرهم، علما أن المؤسسة القطرية للإعلام سبق لها أن وقعت بداية شهر ديسمبر الماضي على عقد شراء مسلسلي (أرطغرل) و(فيلينتا) مع شركة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT)، وذلك في إطار التعاون بين الجانبين في المجال الإعلامي.