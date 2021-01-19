تراند اليوم : الحلقة 105 قيامة ارطغرل الحلقة 105 كاملة الجزء الرابع أرطغرل 105 مترجمة بجودة HD

بثت قناة TRT التركية وموقع النور أرطغرل الحلقة 105 ،ويواصل المسلسل التركي قيامة ارطغرل في الحلقة 105 عرض صراعات الغازي أرطغرل مع المغول والصليبين ومع الخونة والجواسيس، ففي قيامة أرطغرل الحلقة 105 ينجح أريس بدخول قلعة كارجيسهار متنكراً بزي فرسان قبيلة الكايي، ويصل للمكان الذي يتواجد فيه أرطغرل ويشهر سيفه ويقول له "سيكون هذا المكان قبرك يا أرطغرل" ويرد عليه الفارس أرطغرل بالقول "أنت لن يكون لن قبر حتي يا أريس" وتنشب معركة شرسة يستشهد خلالها عبد الرحمن.

وتبدأ المعركة مع قول أرطغرل " يالله" " أعطي روحي لكني لا أستسلم لك ،لا يمن لأمبراطوريتك ولا لدعوتك أن تنقذك".

ويوثق مسلسل قيامة ارطغرل حقبة من تاريخ ومجد الاتراك المؤسسين للخلافة العثمانية، وسيرة الغازي أرطغرل وصراعاته من الخونة والجواسيس، ومحاربته للبيزنطيين والمغول، في الوقت الذي كان فيه المسلمون بأمس الحاجة لقائد إسلامي كالفارس أرطغرل.ويواصل مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع عبر موقع النور قناة trt عرض حقبة من التاريخ العثماني، وسيرة جد مؤسس الدولة العثمانية أرطغرل ، ويحكي قيامة ارطغرل صراع أرطغرل مع البيزنطيين والمغول ،وتصديه للخونة والجواسيس.

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